RIMC Admission 2026: राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन शुरू, जानें आयु सीमा सहित अन्य डिटेल्स

RIMC Admission 2026: दिल्ली सरकार ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (RIMC) में जुलाई 2026 सेशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रवेश परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित की जाएगी। दून घाटी में स्थित यह प्रतिष्ठित संस्थान विद्यार्थियों को भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने के लिए तैयार करता है। सभी भरे हुए आवेदन फॉर्म और जरूरी डाक्यूमेंट्स को 15 अक्टूबर 2025 तक शिक्षा निदेशालय के परीक्षा विभाग में जमा करने होंगे।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2026 तक 11 साल 6 महीने से कम नहीं और 13 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी केवल वही विद्यार्थी पात्र होंगे जिनकी जन्मतारीख 2 जुलाई 2013 से 1 जनवरी 2015 के बीच है। एडमिशन के लिए लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं।अभ्यर्थी वर्तमान में कक्षा 7 में पढ़ रहे हों या प्रवेश के समय तक मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 7 पास कर चुके हों।
आवेदन प्रोसेस की बात करें तो आवेदन फॉर्म ऑनलाइन लिंक के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट भेजकर प्राप्त किए जा सकते हैं। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो 600 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर देने होंगे। जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए प्रमाण पत्र देने पर शुल्क 555 रुपये निर्धारित है।
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि केवल RIMC द्वारा जारी मूल फार्म (होलोग्राम युक्त) ही मान्य होंगे। फोटो कॉपी या स्थानीय रूप से छपे फॉर्म अस्वीकार्य होंगे।