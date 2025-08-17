RIMC Admission 2026: राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन शुरू, जानें आयु सीमा सहित अन्य डिटेल्स

RIMC Admission 2026: दिल्ली सरकार ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (RIMC) में जुलाई 2026 सेशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रवेश परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित की जाएगी। दून घाटी में स्थित यह प्रतिष्ठित संस्थान विद्यार्थियों को भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने के लिए तैयार करता है। सभी भरे हुए आवेदन फॉर्म और जरूरी डाक्यूमेंट्स को 15 अक्टूबर 2025 तक शिक्षा निदेशालय के परीक्षा विभाग में जमा करने होंगे।