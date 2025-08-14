RPSC 1st Grade Teacher Vacancy 2025: राजस्थान में शिक्षकों की बंपर वैकेंसी, 3 हजार से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू, जान लें जरुरी योग्यता

RPSC 1st Grade Teacher Vacancy 2025: राजस्थान में शिक्षकों की बंपर वैकेंसी निकली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड टीचर के 3000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती निकली है। इस भर्ती के माध्यम से 3225 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इस भर्ती में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2025 तय की गई है। इस भर्ती के माध्यम से कई विषयों के शिक्षक चयन किए जाएंगे। सबसे अधिक भर्ती हिंदी विषय के लिए की जानी है। इस विषय के लिए 710 भर्ती होनी है।