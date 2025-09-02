RPSC 2nd Grade Teacher Exam City जारी: जानें किस शहर में है आपका परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड की डेट भी देखें

परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा डेट से तीन दिन पहले जारी किए जाएंगे। इन्हें आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से डाउनलोड किया जा सकेगा। उम्मीदवारों को लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इसके अलावा, एडमिट कार्ड SSO पोर्टल के जरिए भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।