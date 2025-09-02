RPSC 2nd Grade Teacher Exam City जारी: जानें किस शहर में है आपका परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड की डेट भी देखें

RPSC 2nd Grade Teacher Exam City 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर परीक्षा 2024 के लिए एग्जाम सिटी जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में स्थित है।
परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा डेट से तीन दिन पहले जारी किए जाएंगे। इन्हें आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से डाउनलोड किया जा सकेगा। उम्मीदवारों को लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इसके अलावा, एडमिट कार्ड SSO पोर्टल के जरिए भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।
RPSC ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी भी दलाल या मीडिएटर के बहकावे में न आएं। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में पास कराने के नाम पर प्रलोभन देता है या रिश्वत मांगता है तो तुरंत आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212, 2635255 पर शिकायत दर्ज कराएं।
साथ ही आयोग ने चेतावनी दी है कि परीक्षा में नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति की जब्ती जैसी कठोर सजा भी शामिल है।