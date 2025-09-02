Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

RPSC 2nd Grade Teacher Exam City जारी: जानें किस शहर में है आपका परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड की डेट भी देखें

RPSC 2nd Grade Teacher Exam City जारी कर दी गई है। यहां डायरेक्ट लिंक से चेक करें आपका परीक्षा केंद्र कहां है, जानें एडमिट कार्ड डेट और परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइन।

जयपुर

Rahul Yadav

Sep 02, 2025

RPSC 2nd Grade Teacher Exam City 2025
RPSC 2nd Grade Teacher Exam City 2025

RPSC 2nd Grade Teacher Exam City 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर परीक्षा 2024 के लिए एग्जाम सिटी जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में स्थित है।

एडमिट कार्ड कब मिलेंगे?

परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा डेट से तीन दिन पहले जारी किए जाएंगे। इन्हें आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से डाउनलोड किया जा सकेगा। उम्मीदवारों को लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इसके अलावा, एडमिट कार्ड SSO पोर्टल के जरिए भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

एसबीआई पीओ प्री परीक्षा का परिणाम जारी, डायरेक्ट लिंक से देखें अपना नाम, आगे की प्रक्रिया
शिक्षा
SBI PO Prelims Result 2025

परीक्षा की तारीख और पैटर्न

  • परीक्षा तिथि: 7 से 12 सितंबर 2025
  • प्रत्येक पेपर OMR आधारित होगा।
  • प्रश्नपत्र में पांचवें विकल्प को भरने के लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त 10 मिनट का समय मिलेगा।

परीक्षा केंद्र पर एंट्री से जुड़े जरूरी नियम

  • परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा।
  • देरी से पहुंचने वाले उम्मीदवार सुरक्षा जांच में समय लगने की वजह से परीक्षा से वंचित हो सकते हैं।
  • इसलिए अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है।

किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?

  • अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड का रंगीन प्रिंट साथ लाना अनिवार्य है।
  • यदि आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो उम्मीदवार अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं।
  • प्रवेश पत्र पर नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाना भी आवश्यक है।
  • स्पष्ट और मान्य पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

RPSC 2nd Grade Teacher Exam City 2025 Link

उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश

RPSC ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी भी दलाल या मीडिएटर के बहकावे में न आएं। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में पास कराने के नाम पर प्रलोभन देता है या रिश्वत मांगता है तो तुरंत आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212, 2635255 पर शिकायत दर्ज कराएं।

साथ ही आयोग ने चेतावनी दी है कि परीक्षा में नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति की जब्ती जैसी कठोर सजा भी शामिल है।

ये भी पढ़ें

IBPS CRP RRB 2025: बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका, 13217 पदों के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया, देखें पूरी डिटेल
शिक्षा
IBPS CRP RRB 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

02 Sept 2025 09:52 am

Hindi News / Education News / RPSC 2nd Grade Teacher Exam City जारी: जानें किस शहर में है आपका परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड की डेट भी देखें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट