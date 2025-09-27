Patrika LogoSwitch to English

RPSC AEN Exam: राजस्थान सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा कल से, एग्जाम से पहले जान लें जरुरी गाइडलाइन और दिशा-निर्देश

आयोग ने उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक घंटा पहले पहुंचें। देरी से आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी। क्योंकि परीक्षा से पहले पहचान वेरिफिकेशन और सुरक्षा जांच की डिटेल प्रक्रिया होगी।

जयपुर

Anurag Animesh

Sep 27, 2025

RPSC AEN Exam
RPSC AEN Exam(Image-Freepik)

RPSC AEN Exam: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सहायक अभियंता (AEN) भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन 28 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। 28 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाली इस परीक्षा में लगभग 58 हजार उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जबकि आयोग द्वारा कुल 1014 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा का संचालन जयपुर और अजमेर जिलों में बने 162 केंद्रों पर किया जाएगा। तीन दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन 28 सितंबर को दो प्रश्नपत्र निर्धारित किए गए हैं। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परीक्षा होगी, जबकि दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक सिविल इंजीनियरिंग का प्रश्नपत्र लिया जाएगा। अजमेर जिले में 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 14 हजार उम्मीदवार परीक्षा देंगे। जयपुर में सबसे अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे और वहां अधिक परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं।दूसरे दिन यानी 29 सितंबर को सुबह 10 से 12 बजे तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दोपहर 3 से 5 बजे तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रश्नपत्र होगा। तीसरे और अंतिम दिन 30 सितंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

RPSC AEN Exam: परीक्षा के लिए क्या है दिशा-निर्देश?


आयोग ने उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक घंटा पहले पहुंचें। देरी से आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी। क्योंकि परीक्षा से पहले पहचान वेरिफिकेशन और सुरक्षा जांच की डिटेल प्रक्रिया होगी। सभी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड RPSC की आधिकारिक वेबसाइट और SSO पोर्टल से आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज कर डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। साथ ही प्रत्येक उम्मीदवार को अपने एडमिट कार्ड पर हाल ही की रंगीन फोटो चिपकानी होगी।

RPSC AEN Exam: फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य


परीक्षा में शामिल होने के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र उम्मीदवार के साथ होना अनिवार्य है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को मूल आधार कार्ड साथ लाना होगा। यदि आधार कार्ड की फोटो पुरानी या अस्पष्ट हो तो मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध पहचान पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा का आयोजन OMR शीट पर होगा और प्रत्येक पेपर के दौरान अभ्यर्थियों को पांचवें विकल्प को भरने के लिए अतिरिक्त 10 मिनट का समय दिया जाएगा।

RPSC AEN Exam Guideline: धोखाधड़ी, नकल न करें अभ्यर्थी


RPSC ने उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी है कि वे परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, नकल या अनुचित साधनों का सहारा न लें। ऐसा करते पकड़े जाने पर उम्मीदवार को सख्त दंड भुगतना पड़ सकता है, जिसमें आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति जब्ती जैसी कार्रवाई भी शामिल है। यदि किसी उम्मीदवार से पैसों या रिश्वत की मांग की जाती है तो वह सीधे आयोग के कंट्रोल रूम पर शिकायत दर्ज कर सकता है, जहां शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। जयपुर और अजमेर में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्टवॉच या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं होगी।

