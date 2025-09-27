RPSC AEN Exam: राजस्थान सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा कल से, एग्जाम से पहले जान लें जरुरी गाइडलाइन और दिशा-निर्देश

RPSC AEN Exam: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सहायक अभियंता (AEN) भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन 28 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। 28 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाली इस परीक्षा में लगभग 58 हजार उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जबकि आयोग द्वारा कुल 1014 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा का संचालन जयपुर और अजमेर जिलों में बने 162 केंद्रों पर किया जाएगा। तीन दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन 28 सितंबर को दो प्रश्नपत्र निर्धारित किए गए हैं। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परीक्षा होगी, जबकि दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक सिविल इंजीनियरिंग का प्रश्नपत्र लिया जाएगा। अजमेर जिले में 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 14 हजार उम्मीदवार परीक्षा देंगे। जयपुर में सबसे अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे और वहां अधिक परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं।दूसरे दिन यानी 29 सितंबर को सुबह 10 से 12 बजे तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दोपहर 3 से 5 बजे तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रश्नपत्र होगा। तीसरे और अंतिम दिन 30 सितंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की परीक्षा आयोजित की जाएगी।