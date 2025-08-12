RPSC ने निकाली 3225 पदों पर भर्ती, जानें ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट

RPSC 3225 Posts: राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती होगी। ऑनलाइन आवदेन 14 अगस्त से भरने शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितम्बर होगी। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि विभिन्न विभागों से आयोग को भर्ती अभ्यर्थनाएं मिली हैं। इनमें प्राध्यापक एवं कोच के 3225 पदों पर भर्ती होगी। अभ्यर्थियों को भर्ती पदों के तहत आवेदन करते समय विज्ञापन में जारी की गई वांछित योग्यता का अवलोकन करना होगा। इससे पात्रता की समस्त शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन में आसानी होगी। बिना वांछित योग्यता व अनुभव के आवेदन करने पर आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा।
व्याख्याता, डिप्टी कमांडेंट, जूनियर केमिस्ट, सहायक विद्युत निरीक्षक, सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) ,पशुपालन विभाग (पशु चिकित्सा अधिकारी), उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर (गृह ग्रुप-1), प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा विभाग) , वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग)
हिंदी- 710
अंग्रेजी- 307
संस्कृत- 70
राजस्थानी- 6
पंजाबी- 6
उर्दू- 140
इतिहास- 170ं
राजनीति विज्ञान-350
भूगोल- 270
अर्थशास्त्र- 34
समाजशास्त्र- 22
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन- 2
होमसाइंस- 70
केमिस्ट्री- 177
फिजिक्स- 94
गणित- 14
बायलॉजी- 85
कॉमर्स- 430
ड्रॉइंग- 180
म्यूजिक- 7
शारीरिक शिक्षा-73
कोच एथलेटिक्स-2
कोच बास्केटबॉल-2
कोच वॉलीबॉल-1
कोच हैंडबॉल-1
कोच कबड्डी-1
कोच टेबल टेनिस-1
(पद आयोग की सूचना के अनुसार )