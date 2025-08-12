RPSC ने निकाली 3225 पदों पर भर्ती, जानें ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट

RPSC 3225 Posts: राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती होगी। ऑनलाइन आवदेन 14 अगस्त से भरने शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितम्बर होगी। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि विभिन्न विभागों से आयोग को भर्ती अभ्यर्थनाएं मिली हैं। इनमें प्राध्यापक एवं कोच के 3225 पदों पर भर्ती होगी। अभ्यर्थियों को भर्ती पदों के तहत आवेदन करते समय विज्ञापन में जारी की गई वांछित योग्यता का अवलोकन करना होगा। इससे पात्रता की समस्त शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन में आसानी होगी। बिना वांछित योग्यता व अनुभव के आवेदन करने पर आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा।