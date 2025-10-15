RPSC Vacancy 2025: राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारी के 100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, अगर आपके पास है ये योग्यता तो कर दें अप्लाई, सैलरी है बढ़िया

RPSC Statistical Officer Vacancy: राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका युवाओं के लिए आया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, RPSC ने राज्य के सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी अधिकारी (Statistical Officer) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 अक्टूबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2025 तय की गई है। अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं।