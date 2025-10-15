Patrika LogoSwitch to English

RPSC Vacancy 2025: राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारी के 100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, अगर आपके पास है ये योग्यता तो कर दें अप्लाई, सैलरी है बढ़िया

भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

जयपुर

image

Anurag Animesh

Oct 15, 2025

RPSC Vacancy 2025

RPSC Vacancy 2025(Image-Freepik)

RPSC Statistical Officer Vacancy: राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका युवाओं के लिए आया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, RPSC ने राज्य के सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी अधिकारी (Statistical Officer) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 अक्टूबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2025 तय की गई है। अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं।

RPSC: इतने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के माध्यम से कुल 113 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

RPSC Statistical Officer Vacancy 2025 Eligibility: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी (Statistics) या अर्थशास्त्र (Economics) में सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स विषय के साथ मास्टर डिग्री धारक भी आवेदन के पात्र हैं। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

RPSC Vacancy 2025: आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया

सामान्य और ओबीसी (क्रीमी लेयर) वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 400 रुपया निर्धारित है। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के जरिए किया जा सकेगा। सांख्यिकी अधिकारी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और अन्य निर्धारित चरणों के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी आयोग द्वारा बाद में जारी की जाएगी।

RPSC Statistical Officer Vacancy: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन के लिए सबसे पहले अभ्यर्थी RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए "RPSC Online" टैब पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन पूरा करें और “Statistical Officer Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करें।

Published on:

15 Oct 2025 04:05 pm

Hindi News / Education News / RPSC Vacancy 2025: राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारी के 100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, अगर आपके पास है ये योग्यता तो कर दें अप्लाई, सैलरी है बढ़िया

