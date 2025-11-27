Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2025: रेलवे ने जारी की परीक्षा की तारीख, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड?

RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2025: रेलवे ने एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 की परीक्षा डेट जारी कर दिया है। आधार कार्ड अनिवार्य है और ऑथेंटिकेशन पूरा न होने पर एंट्री नहीं मिलेगी। जानें एडमिट कार्ड कब आएगा?

2 min read
भारत

image

Rahul Yadav

Nov 27, 2025

RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2025

RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2025 (Image: Freepik)

RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आखिरकार एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट CBT 2 एग्जाम डेट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, उनके लिए यह बड़ी खबर है कि CBT 2 परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को होगी। परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrbcd.gov.in पर उपलब्ध करा दी है।

पिछले कई दिनों से उम्मीदवार यह जानना चाहते थे कि परीक्षा कब होगी और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड किए जा सकेंगे। अब रेलवे ने पूरा टाइमलाइन बता दिया है।

सिटी इंटिमेशन स्लिप कब आएगी? (RRB NTPC UG CBT 2 Intimation Slip)

परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले, यानी 9 या 10 दिसंबर 2025, उम्मीदवारों को सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी जाएगी।
इस स्लिप में आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि आपकी परीक्षा किस शहर में होगी।

कब आएगा एडमिट कार्ड? (RRB NTPC UG CBT 2 Admit Card 2025)

सिटी स्लिप आने के कुछ दिन बाद, रेलवे परीक्षा से चार दिन पहले यानी संभवतः 16 दिसंबर 2025 को एडमिट कार्ड जारी करेगा। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

बिना आधार लिंक किए नहीं मिलेगी एंट्री (RRB NTPC UG CBT 2 Aadhar Card Link)

RRB ने इस बार खास जोर देकर कहा है कि परीक्षा देने जाने वाले हर उम्मीदवार को अपना आधार कार्ड साथ लेकर आना होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इसी से होगा। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना आधार RRB पोर्टल पर लिंक या ऑथेंटिकेट नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना चाहिए। इसके लिए बोर्ड ने rrbapply.gov.in वेबसाइट का लिंक भी दिया है। यानी परीक्षा केंद्र में एंट्री के लिए आधार की जरूरत अनिवार्य है।

RRB NTPC UG CBT 2 परीक्षा का शेड्यूल कैसे डाउनलोड करें?

अगर आप ऑफिशियल एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सबसे पहले rrbcd.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर ''CEN 06/2024 NTPC - Undergraduate'' वाले सेक्शन पर क्लिक करें।
  • अब ''CBT 2 Schedule'' लिंक चुनें।
  • शेड्यूल अपने आप डाउनलोड हो जाएगा।
  • फाइल को सुरक्षित रख लें ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।

कैंडिडेट्स के लिए जरूरी सलाह

अगर आप इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो कुछ बातें जरूर याद रखें।

  • आधार ऑथेंटिकेशन तुरंत पूरा कर लें।
  • सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड की तारीखें नोट कर लें।
  • परीक्षा के दिन आधार कार्ड, फोटो और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट साथ रखें।
  • समय से पहले पहुंचना जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में लेट आने वालों को एंट्री नहीं मिलती है।

