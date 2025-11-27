RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2025: रेलवे ने जारी की परीक्षा की तारीख, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड?

RRB ने इस बार खास जोर देकर कहा है कि परीक्षा देने जाने वाले हर उम्मीदवार को अपना आधार कार्ड साथ लेकर आना होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इसी से होगा। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना आधार RRB पोर्टल पर लिंक या ऑथेंटिकेट नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना चाहिए। इसके लिए बोर्ड ने rrbapply.gov.in वेबसाइट का लिंक भी दिया है। यानी परीक्षा केंद्र में एंट्री के लिए आधार की जरूरत अनिवार्य है।