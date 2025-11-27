RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2025: रेलवे ने जारी की परीक्षा की तारीख, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड?

RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2025 (Image: Freepik)
RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आखिरकार एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट CBT 2 एग्जाम डेट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, उनके लिए यह बड़ी खबर है कि CBT 2 परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को होगी। परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrbcd.gov.in पर उपलब्ध करा दी है।
पिछले कई दिनों से उम्मीदवार यह जानना चाहते थे कि परीक्षा कब होगी और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड किए जा सकेंगे। अब रेलवे ने पूरा टाइमलाइन बता दिया है।
परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले, यानी 9 या 10 दिसंबर 2025, उम्मीदवारों को सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी जाएगी।
इस स्लिप में आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि आपकी परीक्षा किस शहर में होगी।
सिटी स्लिप आने के कुछ दिन बाद, रेलवे परीक्षा से चार दिन पहले यानी संभवतः 16 दिसंबर 2025 को एडमिट कार्ड जारी करेगा। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।
RRB ने इस बार खास जोर देकर कहा है कि परीक्षा देने जाने वाले हर उम्मीदवार को अपना आधार कार्ड साथ लेकर आना होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इसी से होगा। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना आधार RRB पोर्टल पर लिंक या ऑथेंटिकेट नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना चाहिए। इसके लिए बोर्ड ने rrbapply.gov.in वेबसाइट का लिंक भी दिया है। यानी परीक्षा केंद्र में एंट्री के लिए आधार की जरूरत अनिवार्य है।
अगर आप ऑफिशियल एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
अगर आप इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो कुछ बातें जरूर याद रखें।
