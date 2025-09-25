Patrika LogoSwitch to English

Cancer Vaccine News: रूस ही नहीं, ये 5 देश भी बना रहे हैं कैंसर वैक्सीन, देखिए लिस्ट

Cancer Vaccine: कैंसर को रोकने के लिए रूस ने वैक्सीन विकसित की है। इस वैक्सीन के ट्रायल में 100 प्रतिशत सफलता हासिल हुई है। ऐसे में चलिए जानते हैं रूस के अलावा और कौन से देश वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 25, 2025

cancer vaccine news, countries developing cancer vaccine, cancer vaccine Russia, mRNA cancer vaccine, cancer vaccine clinical trials, cancer vaccine 2025,
रूस के अलावा ये देश भी बना रहे हैं कैंसर वैक्सीन। (Image Source: Gemini AI)

Cancer Vaccine Russia: कैंसर एक घातक बीमारी है। दुनियाभर में इसके कई केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही इसके इलाज में इतना खर्चा आता है साथ ही सही इलाज ना मिल पाने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो जाती है। बढ़ते केसेस को देखते हुए रूस ने कैंसर की वैक्सीन डेवलप की है। रूस ने एंटरोमिक्स (Enteromix) नामक mRNA आधारित व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन विकसित की है, जिसने क्लीनिकल ट्रायल में 100% प्रभावकारिता और सुरक्षा का दावा किया है। ऐस में चलिए जानते हैं कि रूस के अलावा और कौन-कौन से देश कैंसर की वैक्सीन बनाने की तैयारी में हैं।

भारत

कैंसर की वैक्सीन विक्सित करने में भारत देश भी पीछे नहीं है। भारत भी उन लिस्ट में शामिल है, जहां कैंसर के वैक्सीन या फिर दवाओं में खोज जारी है। भारत में तमाम मेडिकल कॉलेजों में इसपर रिसर्च चल रहा है. इसके अलावा Serum Institute of India ने इसमें सफलता भी हासिल की है, जिसका वैक्सीन एंडोमेट्रियल कैंसर में काफी मददगार हैं।

अमेरिका

रूस के अलावा अगर किसी देश का नाम इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है तो वो अमेरिका है। अमेरिका में कैंसर वैक्सीनेशन के क्षेत्र में सबसे अधिक रिसर्च हो रहा है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (NCI) और अन्य प्रमुख संस्थान mRNA आधारित कैंसर वैक्सीनेशन पर काम कर रहे हैं। माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर ने PGV001 नामक व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन का Phase 1 ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है।

चीन

कैंसर वैक्सीन को लेकर चीन में भी कई ट्रायल चल रहे हैं। हालांकि, अमेरिका की तुलना में ये कम है, फिर भी चीन ने कुछ कैंसर प्रकारों के लिए वैक्सीनेशन विकसित किया है। चीन ने सर्वाइकल कैंसर के लिए कुछ वैक्सीनेशन स्वीकृत किए हैं।

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में भी कैंसर वैक्सीनेशन को लेकर रिसर्च और स्टडी चल रही है। ऑस्ट्रेलिा में ब्रेन कैंसर के लिए इम्यूनोथेरेपी पर शोध किया जा रहा है। अगर ये रिसर्च सफल हुई तो ब्रेन कैंसर को रोकने में ये वैक्सीन मददगार साबित हो सकती है।

फ्रांस

फ्रांस की बायोटेक कंपनी Transgene ने TG4050 नामक व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन विकसित की है, जो ब्रेन और गले के कैंसर के इलाज में Phase I/II ट्रायल्स में है और तीसरे फेज के लिए मंजूरी दे दी गई है।

स्वास्थ्य

शिक्षा

25 Sept 2025 05:42 pm

