Cancer Vaccine News: रूस ही नहीं, ये 5 देश भी बना रहे हैं कैंसर वैक्सीन, देखिए लिस्ट

Cancer Vaccine Russia: कैंसर एक घातक बीमारी है। दुनियाभर में इसके कई केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही इसके इलाज में इतना खर्चा आता है साथ ही सही इलाज ना मिल पाने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो जाती है। बढ़ते केसेस को देखते हुए रूस ने कैंसर की वैक्सीन डेवलप की है। रूस ने एंटरोमिक्स (Enteromix) नामक mRNA आधारित व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन विकसित की है, जिसने क्लीनिकल ट्रायल में 100% प्रभावकारिता और सुरक्षा का दावा किया है। ऐस में चलिए जानते हैं कि रूस के अलावा और कौन-कौन से देश कैंसर की वैक्सीन बनाने की तैयारी में हैं।