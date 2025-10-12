सैनिक स्कूल में एडमिशन प्रक्रिया क्या है? जानें पात्रता, एग्जाम पैटर्न और करियर ऑप्शन

Sainik School Admission Process: अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के साथ अनुशासन, खेलकूद और लीडरशिप की भावना भी सीखे तो सैनिक स्कूल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सैनिक स्कूल न केवल बच्चों को बेहतर शिक्षा देते हैं बल्कि उन्हें देश की सेवा और रक्षा सेवाओं में करियर बनाने के लिए भी तैयार करते हैं। आइए जानते हैं सैनिक स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया, फीस स्ट्रक्चर और भविष्य के करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं?