सैनिक स्कूल में एडमिशन प्रक्रिया क्या है? जानें पात्रता, एग्जाम पैटर्न और करियर ऑप्शन

Sainik School Admission Process 2025: जानिए सैनिक स्कूल में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया, पात्रता, आयु सीमा, एग्जाम पैटर्न, फीस स्ट्रक्चर और करियर ऑप्शन की जानकारी। 6वीं और 9वीं कक्षा में प्रवेश कैसे मिलता है, यहां पढ़ें पूरी डिटेल।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 12, 2025

Sainik School Admission Process

Sainik School Admission Process (Image: sainikschoolkodagu.edu.in)

Sainik School Admission Process: अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के साथ अनुशासन, खेलकूद और लीडरशिप की भावना भी सीखे तो सैनिक स्कूल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सैनिक स्कूल न केवल बच्चों को बेहतर शिक्षा देते हैं बल्कि उन्हें देश की सेवा और रक्षा सेवाओं में करियर बनाने के लिए भी तैयार करते हैं। आइए जानते हैं सैनिक स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया, फीस स्ट्रक्चर और भविष्य के करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं?

सैनिक स्कूल क्या है?

सैनिक स्कूल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले रेजिडेंशियल स्कूल (आवासीय विद्यालय) हैं। इनका उद्देश्य छात्रों को नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA), इंडियन नेवल एकेडमी (INA) और अन्य सैन्य संस्थानों में प्रवेश के लिए तैयार करना है। यहां शिक्षा के साथ-साथ स्पोर्ट्स, एनसीसी (NCC), शारीरिक प्रशिक्षण और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके।

सैनिक स्कूल में एडमिशन कौन ले सकता है?

सैनिक स्कूल में प्रवेश मुख्य रूप से कक्षा 6 और 9 में होता है।

कक्षा 6 के लिए

  • उम्मीदवार का 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है।
  • उम्र 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए।
  • अब कई सैनिक स्कूलों में लड़कियों के लिए भी प्रवेश की सुविधा दी जा रही है।

कक्षा 9 के लिए

  • छात्र को 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है।
  • उम्र 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए।
  • इस कक्षा में केवल लड़कों को एडमिशन दिया जाता है।

Sainik School Admission Process क्या है?

सैनिक स्कूल में एडमिशन तीन चरणों में होता है।

  • लिखित परीक्षा (AISSEE - All India Sainik School Entrance Exam): परीक्षा NTA (National Testing Agency) द्वारा आयोजित की जाती है।
  • मेडिकल टेस्ट: इसमें उम्मीदवार की फिटनेस, दृष्टि, सुनने की क्षमता और सामान्य स्वास्थ्य की जांच की जाती है।)
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: सफल उम्मीदवारों को डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है।

Sainik School Exam Pattern क्या है?

कक्षा 6 के लिए

  • विषय: गणित, सामान्य ज्ञान, भाषा (हिंदी/अंग्रेजी/रीजनल) और इंटेलिजेंस
  • प्रश्न: 125
  • कुल अंक: 300
  • समय: 2.5 घंटे

कक्षा 9 के लिए

  • विषय: गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और इंटेलिजेंस
  • प्रश्न: 150
  • कुल अंक: 400
  • समय: 3 घंटे

परीक्षा MCQ फॉर्मेट में होती है और प्रश्न NCERT सिलेबस पर आधारित होते हैं।

Sainik School Fees Structure क्या है?

सैनिक स्कूलों की सालाना फीस आम तौर पर 1 लाख रुपये से 1.50 लाख रुपये के बीच होती है। इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और मेस चार्जेज शामिल होते हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होता है। कई राज्यों में डोमिसाइल छात्रों के लिए स्कॉलरशिप या सब्सिडी की सुविधा भी दी जाती है।

कैसे और कब करें आवेदन?

  • आवेदन प्रक्रिया हर साल अक्टूबर के अंत से नवंबर के अंत तक चलती है।
  • अभ्यर्थी NTA की आधिकारिक वेबसाइट aissee.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स

  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • डोमिसाइल सर्टिफिकेट
  • कैटेगरी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

सैनिक स्कूल से पढाई के बाद करियर ऑप्शन

सैनिक स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों के पास कई करियर रास्ते खुलते हैं।

  • नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA)
  • इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स
  • सिविल सर्विसेज (IAS, IPS आदि)
  • अन्य सरकारी नौकरियां या उच्च शिक्षा के अवसर

सैनिक स्कूल के छात्र अपनी डिसिप्लिन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता की वजह से हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

शिक्षा

Published on:

12 Oct 2025 08:10 pm

Hindi News / Education News / सैनिक स्कूल में एडमिशन प्रक्रिया क्या है? जानें पात्रता, एग्जाम पैटर्न और करियर ऑप्शन

शिक्षा

