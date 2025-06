SBI Clerk Mains Scorecard जारी, sbi.co.in से सीधे करें डाउनलोड

SBI Clerk Mains Exam: चयन प्रक्रिया

जूनियर एसोसिएट (क्लर्क) पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा (Prelims), ऑनलाइन माध्यम से, मुख्य परीक्षा (Mains), ऑनलाइन माध्यम से और स्थानीय भाषा परीक्षण मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आवेदन में चुनी गई स्थानीय भाषा में टेस्ट देना होगा।

SBI Clerk Mains Scorecard: ऐसे कर पाएंगे स्कोरकार्ड डाउनलोड

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध “Recruitment of Junior Associates” लिंक पर क्लिक करें।अब “Marks Secured by the Candidates” लिंक पर जाएं।अपना रोल नंबर और जन्मतिथि भरकर लॉग इन करें।स्कोरकार्ड स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में दिखेगा।स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें।