SBI Vacancy 2025: एसबीआई में PO पद के लिए आवेदन की आज अंतिम तारीख, जल्द ऐसे करें अप्लाई

इस भर्ती के माध्यम से कुल पद 600 पर भर्ती की जानी है। जिसमें सामान्य वर्ग के 240 पद, ओबीसी के 158, ईडब्ल्यूएस के 58 पद शामिल हैं। इसके अलावा एससी के 87 और एसटी के 57 पद भी शामिल हैं। इसमें नियमित पदों की संख्या 586 और बैकलॉग पद के 14 पद शामिल हैं।

PO पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवार का जन्म 1 अप्रैल 1994 से पहले और 1 अप्रैल 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी।



होमपेज पर “Career” सेक्शन में भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

Click here for New Registration” पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी दर्ज करें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

हस्ताक्षर और फोटोग्राफ अपलोड करें।