School Holiday: भारी बारिश के चलते दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में स्कूल बंद, जम्मू में 11 दिन बाद बच्चों की वापसी

School Holiday Due To Heavy Rain: देशभर में मानसूनी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लबालब पानी भरा हआ है, जिसके कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरों में जलभराव, जलमग्न सड़कें और कई जगहों पर तो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बारिश के चलते ऑफिस वर्क फ्रॉम होम मोड में जबकि स्कूल और कॉलेज या तो ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिए गए हैं या छुट्टियों (School Holiday) की घोषणा कर दी गई है. आइए जानते हैं भारी बारिश के कारण किन-किन राज्यों में स्कूल ने छुट्टियों की घोषणा कर दी है।
पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय 7 सितंबर, 2025 तक बंद रहेंगे।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के जिला प्रशासन ने नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में 4 सितंबर तक के लिए अवकाश घोषित किया था।
दिल्ली के स्कूलों में अभी तक कोई आधिकारिक बंद का आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन अगर भारी बारिश जारी रही तो स्कूल बंद किए जा सकते हैं।
राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इशी के साथ मौसम विभाग के मुताबिक, 7 सितंबर के बाद ही बारिश में कमी आने की संभावना है। ऐसे में स्कूल के छात्रों के लिए 6 सितंबर का अवकाश घोषित किया गया हैं। ये अवकाश राजस्थान के अजमेर, उदयपुर, कोटपूतली और बूंदी जिले में घोषित किया गया है।
शिमला में लगातार बारिश, लैडस्लाइड और पेड़ों के गिरने के कारण सोमवार से ही शैक्षणिक संस्थान बंद करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि, ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।
भारी बारिश के चलते जम्मू में 11 दिन से स्कूल बंद थे। हालांकि, अब 10 सितंबर से ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने पर फैसला लेने का आदेश दिया गया है।