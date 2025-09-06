School Holiday: भारी बारिश के चलते दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में स्कूल बंद, जम्मू में 11 दिन बाद बच्चों की वापसी

School Holiday Due To Heavy Rain: देशभर में मानसूनी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लबालब पानी भरा हआ है, जिसके कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरों में जलभराव, जलमग्न सड़कें और कई जगहों पर तो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बारिश के चलते ऑफिस वर्क फ्रॉम होम मोड में जबकि स्कूल और कॉलेज या तो ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिए गए हैं या छुट्टियों (School Holiday) की घोषणा कर दी गई है. आइए जानते हैं भारी बारिश के कारण किन-किन राज्यों में स्कूल ने छुट्टियों की घोषणा कर दी है।