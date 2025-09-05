School Holiday: भारी बारिश के चलते राजस्थान के इस जिले में 6 सितम्बर को स्कूलों में अवकाश घोषित

September 6 School Holiday: जयपुर। राजस्थान में भारी बारिश का मौसम बना हुआ है। पांच जिलों में रेड अलर्ट तक घोषित दिया गया है। वहीं कई जिलों में बारिश व भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

इधर मौसम विभाग की चेतावनी के चलते राजस्थान के एक जिले में स्कूलों व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शनिवार यानी छह सितम्बर का अवकाश घोषित कर दिया है।