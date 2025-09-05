Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

School Holiday: भारी बारिश के चलते राजस्थान के इस जिले में 6 सितम्बर को स्कूलों में अवकाश घोषित

Rajasthan Rain Holiday: राजस्थान में भारी बारिश का मौसम बना हुआ है। पांच जिलों में रेड अलर्ट तक घोषित दिया गया है। वहीं कई जिलों में बारिश व भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 05, 2025

school holiday due to rain
Photo- Patrika Network (Demo Pic)

September 6 School Holiday: जयपुर। राजस्थान में भारी बारिश का मौसम बना हुआ है। पांच जिलों में रेड अलर्ट तक घोषित दिया गया है। वहीं कई जिलों में बारिश व भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
इधर मौसम विभाग की चेतावनी के चलते राजस्थान के एक जिले में स्कूलों व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शनिवार यानी छह सितम्बर का अवकाश घोषित कर दिया है।

अजमेर जिले के विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में शनिवार का रहेगा अवकाश

अजमेर. जिले में भारी वर्षा की सम्भावना को देखते हुए जिला कलक्टर लोक बन्धु के निर्देशानुसार शनिवार, 6 सितम्बर को जिले की समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों की कक्षा प्री-प्राइमेरी से 12 वी तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा। समस्त स्टाफ का समय यथावत रहेगा।

ये भी पढ़ें

IMD Warning: अगले 48 घंटे राजस्थान के “आसमां पर आएगी आफत”, 7 जिलों में रेड अलर्ट घो​षित
जयपुर
heavy rain in rajasthan

ये भी पढ़ें

Weather Alert: रेड अलर्ट का असर, देर रात मौसम विभाग की चेतावनी, 12 जिलों में रात भर होगी “भारी बारिश”
जयपुर
जयपुर में हुई बारिश के हालात। फोटो-पत्रिका।

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2025 11:06 pm

Published on:

05 Sept 2025 11:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / School Holiday: भारी बारिश के चलते राजस्थान के इस जिले में 6 सितम्बर को स्कूलों में अवकाश घोषित

