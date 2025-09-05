Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Weather Alert: रेड अलर्ट का असर, देर रात मौसम विभाग की चेतावनी, 12 जिलों में रात भर होगी “भारी बारिश”

RED Alert in Rajasthan: आपको बता कि मौसम विभाग ने छह सितम्बर को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर व उदयपुर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में भारी बारिश व बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं सात सितम्बर को बाड़मेर व जालोर में अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 05, 2025

जयपुर में हुई बारिश के हालात। फोटो-पत्रिका।
जयपुर में हुई बारिश के हालात। फोटो-पत्रिका।

जयपुर। राजस्थान में छह व सात सितम्बर का मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस रेड अलर्ट के चलते 12 जिलों में प्रशासन चाक-चौबंद हो गया है। इधर रेड अलर्ट से एक दिन पहले देर रात मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। इसके चलते 12 जिलों में रात में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा कई जिलों में बारिश होगी।
आज देर रात-करौली, अलवर, जयपुर शहर, दौसा, बूंदी, भीलवाड़ा,पाली, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर व टोंक जिलों में अतिभारी बारिश हो सकती है। अगले तीन घंटे में यहां बादल जमकर बरस सकते हैं। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने ओरेंज अलर्ट जारी किया है।


वहीं राजस्थान के 18 जिलों में अगले तीन घंटे में बारिश की संभावना जताई है।
आपको बता कि मौसम विभाग ने छह सितम्बर को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर व उदयपुर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में भारी बारिश व बारिश की संभावना जताई गई है।
वहीं सात सितम्बर को बाड़मेर व जालोर में अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई है।

ये भी पढ़ें

Red Alert: राजस्थान के 5 जिलों में छह सितम्बर को घोषित हुआ रेड अलर्ट, प्रशासन ने संभाला मोर्चा
जयपुर
image

राजस्थान भारी बारिश अलर्ट

ये भी पढ़ें

Rain Forecast: आज आया मौसम विभाग का नया अलर्ट, जानिए 5 से 18 सितम्बर तक राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2025 10:20 pm

Published on:

05 Sept 2025 10:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Alert: रेड अलर्ट का असर, देर रात मौसम विभाग की चेतावनी, 12 जिलों में रात भर होगी “भारी बारिश”

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट