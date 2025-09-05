Weather Alert: रेड अलर्ट का असर, देर रात मौसम विभाग की चेतावनी, 12 जिलों में रात भर होगी “भारी बारिश”

जयपुर। राजस्थान में छह व सात सितम्बर का मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस रेड अलर्ट के चलते 12 जिलों में प्रशासन चाक-चौबंद हो गया है। इधर रेड अलर्ट से एक दिन पहले देर रात मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। इसके चलते 12 जिलों में रात में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा कई जिलों में बारिश होगी।

आज देर रात-करौली, अलवर, जयपुर शहर, दौसा, बूंदी, भीलवाड़ा,पाली, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर व टोंक जिलों में अतिभारी बारिश हो सकती है। अगले तीन घंटे में यहां बादल जमकर बरस सकते हैं। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने ओरेंज अलर्ट जारी किया है।