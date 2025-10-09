Patrika LogoSwitch to English

School Holiday: 20 या 21, दिवाली के लिए किस दिन स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद?

दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, भाई दूज के साथ छठ पूजा भी कई राज्यों में मनाई जाती है। जिस कारण से स्कूली बच्चों को इस महीने लंबी छुट्टी मिलेगी।

less than 1 minute read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 09, 2025

School Holiday On Diwali

School Holiday On Diwali(Image-Freepik)

School Holiday On Diwali: अक्टूबर 2025 के महीने में कई त्यौहार थे। साथ ही आने वाले दिनों में भी कई बड़े त्यौहार हैं। जिसके कारण स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। लेकिन एक सवाल सभी के मन में है कि दिवाली को लेकर इस साल किस तारीख को छुट्टी रहने वाली है। क्योंकि दिवाली 20 और 21 अक्टूबर दोनों में से किसी एक दिन मनाए जाने की बात कही जा रही है। दिवाली पूरे देश के लिए रोशनी, उल्लास और उत्साह का पर्व है।

School Holiday On Diwali: कब है दिवाली छुट्टी?

साल 2025 में लक्ष्मी पूजा और दीपावली का मुख्य दिन 20 अक्टूबर (सोमवार) को मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर की शाम तक रहेगी, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर प्रदोष काल में पूजा किए जाने के कारण 20 अक्टूबर को ही दीपावली का प्रमुख दिन माना जाएगा। इस दिन ही दिवाली को लेकर स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे।

School Holiday: स्कूलों में छुट्टियों की स्थिति


दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, भाई दूज के साथ छठ पूजा भी कई राज्यों में मनाई जाती है। जिस कारण से स्कूली बच्चों को इस महीने लंबी छुट्टी मिलेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में स्कूल आमतौर पर 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बंद रहते हैं। इस अवधि में दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। तीनों त्योहारों को मनाने का अवसर मिलता है। साथ ही छठ की भी छुट्टी मिलेगी। वहीं दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी 19 से 23 अक्टूबर के बीच लंबी छुट्टियों की संभावना रहती है। कई स्कूल इन दिनों को मिलाकर 3 से 6 दिनों की छुट्टियां रहती है।

Published on:

09 Oct 2025 01:31 pm

