School Holiday: 20 या 21, दिवाली के लिए किस दिन स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद?



दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, भाई दूज के साथ छठ पूजा भी कई राज्यों में मनाई जाती है। जिस कारण से स्कूली बच्चों को इस महीने लंबी छुट्टी मिलेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में स्कूल आमतौर पर 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बंद रहते हैं। इस अवधि में दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। तीनों त्योहारों को मनाने का अवसर मिलता है। साथ ही छठ की भी छुट्टी मिलेगी। वहीं दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी 19 से 23 अक्टूबर के बीच लंबी छुट्टियों की संभावना रहती है। कई स्कूल इन दिनों को मिलाकर 3 से 6 दिनों की छुट्टियां रहती है।