School Holiday: करवा चौथ पर 10 अक्टूबर को स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद?

School Holiday(Image-Freepik)
Karwa Chauth 2025 School Holiday: अक्टूबर के महीने में कई त्यौहार पड़ रहे हैं। जिस कारण से इस महीने स्कूली बच्चों की मौज रहने वाली है। क्योंकि उनको कई दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी मिलती है। दुर्गा पूजा के बाद दिवाली, छठ में छुट्टी रहने वाली है। इसके साथ ही 10 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) देशभर में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा। खासकर उत्तर भारत के राज्यों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसकी खास रौनक रहती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस दिन भी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे या नहीं?
करवा चौथ भारत में एक पारंपरिक और धार्मिक पर्व है, लेकिन यह राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय अवकाश की श्रेणी में नहीं आता। इसका मतलब यह है कि केंद्र या राज्य सरकार की ओर से इस दिन देशभर में छुट्टी घोषित नहीं की जाती। इस कारण इस दिन स्कूल-कॉलेज भी बंद नहीं होंगे। अपने समय के अनुसार स्कूल-कॉलेज चलेंगे। हालांकि, कई राज्य सरकारें और निजी शैक्षणिक संस्थान अपनी स्थानीय परंपराओं और सुविधानुसार छुट्टी का ऐलान कर सकती है। खासकर महिलाओं के लिए कहीं-कहीं वैकल्पिक छुट्टी की व्यवस्था की जाती है।
करवा चौथ भले ही धार्मिक महत्व रखता हो, लेकिन यह कोई सरकारी अवकाश नहीं है। इसलिए सरकारी दफ्तर, बैंक, डाकघर, न्यायालय और अन्य सार्वजनिक संस्थान सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे।
