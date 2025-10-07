School Holiday: करवा चौथ पर 10 अक्टूबर को स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद?

Karwa Chauth 2025 School Holiday: अक्टूबर के महीने में कई त्यौहार पड़ रहे हैं। जिस कारण से इस महीने स्कूली बच्चों की मौज रहने वाली है। क्योंकि उनको कई दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी मिलती है। दुर्गा पूजा के बाद दिवाली, छठ में छुट्टी रहने वाली है। इसके साथ ही 10 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) देशभर में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा। खासकर उत्तर भारत के राज्यों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसकी खास रौनक रहती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस दिन भी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे या नहीं?