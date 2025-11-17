शेख हसीना को फांसी की सजा, जानिए कितनी पढ़ी लिखी हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री

शेख हसीना इस समय भारत में शरण लिए हुए हैं और दिल्ली के एक सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तेज होते विरोध और छात्र आंदोलनों के बीच उन्होंने देश छोड़ दिया था, जिसके बाद भारत ने उन्हें मानवीय आधार पर आश्रय दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वे लुटियंस जोन के एक हाई-सिक्योरिटी आवास में हैं, जहां उनकी सुरक्षा का खास प्रबंध है। बांग्लादेश ने उनकी वापसी की मांग की है, लेकिन भारत ने इस पर अब तक कोई स्पष्ट रुख नहीं लिया है। मौजूदा राजनीतिक हालात और कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए उनकी वापसी पर अनिश्चितता बनी हुई है।