SRMJEEE 2021 Phase 2 Result: एसआरएमजेईईई फेज टू का आज आ सकता है रिजल्ट, srmist.edu.in से करें चेक

SRMJEE Result 2021: एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान आज SRMJEEE फेज टू का रिजल्ट जारी कर सकता है। एसआरएमजेईईई फेज टू परीक्षा 29 जून, 30 और 1 जुलाई को आयोजित की गई थी। जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट srmist.edu.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं।

SRMJEEE 2021 Result: ऐसे करें चेक

परीक्षा में शामिल उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट srmist.edu.in पर जाएं। इसके बाद SRMJEEE फेज 2 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। नया खुलने के बाद रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि जैसी डिटेल्स दर्ज करें। डिटेल्स सबमित करते ही रिजल्ट कॉपी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा। डाउनलोड करें और एक प्रिंट कॉपी अपने पास रख लेंं।

छात्र काउंसलिंग लेटर भी कर सकते हैं डाउनलोड

आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम की जांच करने के बाद चयनित या एलिजिबल स्टूडेंट्स अपने काउंसलिंग लेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं और तारीखों की जांच कर सकते हैं। एसआरएम विश्वविद्यालय में अपनी सीटें सुरक्षित करने के लिए छात्रों को काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए उपस्थित होना होगा। हर साल एसआरएम विश्वविद्यालय विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें।

गाइडलाइंस के मुताबिक पूरी होगी काउंसलिंग प्रक्रिया

एसआरएमजेईईई फेज टू 2021 का रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी सूचना कहा गया है कि परीक्षा का आयोजन और ज्वाइंट काउंसलिंग यूजीसी, एआईसीटीई और सरकार के अनुसार होगा। SRMJEEE एसआरएम IST चेन्नई ( कट्टानकुलथुर, वडापलानी, रामपुरम और एनसीआर ), सोनीपत, हरियाणा में SRM यूनिवर्सिटी और आंध्र प्रदेश में SRM कॉलेज में प्रस्तावित बी टेक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।

