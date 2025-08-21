Patrika LogoSwitch to English

SSC GD Physical Test Details 2025: जीडी कांस्टेबल के लिए फिजिकल टेस्ट शुरू, जानें क्या हैं पात्रता मानदंड

SSC GD Physical Test Details 2025: जीडी कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट (PET, PST) की पूरी जानकारी। ऊंचाई, दौड़, सीना नाप व पात्रता मानदंड की डिटेल्स यहां पढ़ें।

भारत

Rahul Yadav

Aug 21, 2025

SSC GD Physical Test Details 2025
SSC GD Physical Test Details 2025 (Image: Gemini)

SSC GD Physical Test Details 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से आयोजित जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए अब फिजिकल टेस्ट (PET/PST) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह टेस्ट 20 अगस्त 2025 से 12 सितंबर 2025 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है।

फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड

जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वे तुरंत ही SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट भी साथ रखें।

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)

  • फिजिकल टेस्ट का पहला चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) है।
  • पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी।
  • महिला उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी।
  • लद्दाख क्षेत्र से जुड़े उम्मीदवारों के लिए अलग पात्रता मानक तय किए गए हैं जिनकी जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

शारीरिक मानक परीक्षण (PST)

  • PST के दौरान उम्मीदवारों की ऊंचाई, सीना और वजन मापा जाएगा।
  • पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 170 सेमी और महिला उम्मीदवारों की 157 सेमी होनी चाहिए।
  • पुरुषों का सीना बिना फुलाए 80 सेमी और फुलाने पर कम से कम 85 सेमी होना अनिवार्य है।
  • वजन की जांच उम्मीदवार की ऊंचाई और उम्र के अनुसार की जाएगी।

ध्यान रखने योग्य बातें

फिजिकल टेस्ट में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस) साथ लेकर जाना जरूरी है। इनके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

SSC GD Constable भर्ती प्रक्रिया अब फिजिकल टेस्ट के चरण में पहुंच गई है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा पास की है उनके लिए यह टेस्ट बेहद अहम है। फिजिकल टेस्ट सफलतापूर्वक पास करने के बाद ही उम्मीदवार भर्ती की अगली प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे।

Published on:

21 Aug 2025 07:37 pm

Hindi News / Education News / SSC GD Physical Test Details 2025: जीडी कांस्टेबल के लिए फिजिकल टेस्ट शुरू, जानें क्या हैं पात्रता मानदंड

