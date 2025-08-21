SSC GD Physical Test Details 2025: जीडी कांस्टेबल के लिए फिजिकल टेस्ट शुरू, जानें क्या हैं पात्रता मानदंड

SSC GD Physical Test Details 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से आयोजित जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए अब फिजिकल टेस्ट (PET/PST) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह टेस्ट 20 अगस्त 2025 से 12 सितंबर 2025 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है।
जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वे तुरंत ही SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट भी साथ रखें।
फिजिकल टेस्ट में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस) साथ लेकर जाना जरूरी है। इनके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।
SSC GD Constable भर्ती प्रक्रिया अब फिजिकल टेस्ट के चरण में पहुंच गई है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा पास की है उनके लिए यह टेस्ट बेहद अहम है। फिजिकल टेस्ट सफलतापूर्वक पास करने के बाद ही उम्मीदवार भर्ती की अगली प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे।