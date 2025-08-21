SSC GD Physical Test Details 2025: जीडी कांस्टेबल के लिए फिजिकल टेस्ट शुरू, जानें क्या हैं पात्रता मानदंड

SSC GD Physical Test Details 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से आयोजित जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए अब फिजिकल टेस्ट (PET/PST) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह टेस्ट 20 अगस्त 2025 से 12 सितंबर 2025 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है।