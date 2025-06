SSC GD Result 2025: एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी, यहां ऐसे चेक करें अपना नाम, डायरेक्ट लिंक

इस परीक्षा के जरिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs), SSF, असम राइफल्स में राइफलमैन (GD) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही पदों पर कुल 39,481 पदों पर भर्ती की जाएंगी। कैसे देखें SSC GD Result 2025? सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर संबंधित रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें ‘Constable (GD) in CAPFs, SSF, Rifleman (GD) in Assam Rifles & Sepoy in NCB Examination, 2025 – Qualified Candidates List for PET/PST’ दो अलग-अलग लिस्ट उपलब्ध हैं।

लिस्ट-1: महिला उम्मीदवारों के लिए लिस्ट-2: पुरुष उम्मीदवारों के लिए PDF खोलें और अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट चेक करें। रिजल्ट सेव करें या भविष्य के लिए उसका प्रिंट निकाल लें।

परीक्षा से जुड़ी जानकारी परीक्षा 4 फरवरी से 25 फरवरी 2025 के बीच कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में कराई गई थी। इसमें 80 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित थे यानि कुल 160 अंक का पेपर था।

समय सीमा 60 मिनट की थी। परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की गई थी। आंसर-की 4 मार्च को जारी की गई थी और आपत्तियां 9 मार्च 2025 तक ली गई थीं।

फाइनल आंसर-की के आधार पर ही यह परिणाम तैयार किया गया है। आगे क्या होगा? रिजल्ट में सफल उम्मीदवारों को अब PET/PST (शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण) के लिए बुलाया जाएगा। इससे जुड़ी तारीखें और एडमिट कार्ड जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।