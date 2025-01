SSC MTS Result 2024: जारी हुआ एसएससी एमटीएस रिजल्ट, इस लिंक से चेक करें परिणाम

यह खबर भी पढ़ें:- Madrasa: इस राज्य के मदरसों में पढ़ाई जाएगी रामायण और संस्कृत, जानें पूरी खबर SSC MTS Result 2024: इतने उम्मीदवारों का हुआ चयन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल 27,011 उम्मीदवारों को हवलदार पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए चयनित किया गया है। इन चयनित उम्मीदवारों में विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों की बात करें तो EWS के 2029, ST के 2030, ESM के 2009, SC के 3612, OBC के 5544 हैं। इसके अलावा भी कई उम्मीदवारों का दूसरे श्रेणियों में चयन किया गया है।

वेबसाइट के होमपेज पर ‘Declaration of Additional Result of Tier-I of Combined Graduate Level Examination, 2024 – Shortlisting additional candidates for appearing in Tier-II’ के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक पीडीएफ खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें रोल नंबर के अनुसार परिणाम दिए हुए होंगे।