शिक्षा

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शिक्षा

SSC GD Exam Date 2026: इस तारीख को होगा मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा, जान लें परीक्षा पैटर्न

SSC multi tasking staff and havildar exam date: मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) की लिखित परीक्षा 4 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी, जबकि हवलदार पद की परीक्षा 23 फरवरी 2026 को होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 04, 2026

SSC GD Exam Date 2026

SSC GD Exam Date 2026(Image-Freepik)

SSC GD Exam Date 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार भर्ती परीक्षा 2026 की तारीखों को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपनी परीक्षा तारीख से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 7,948 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिनमें 6,810 पद MTS के और 1,138 पद हवलदार के लिए निर्धारित हैं।
आयोग के अनुसार, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) की लिखित परीक्षा 4 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी, जबकि हवलदार पद की परीक्षा 23 फरवरी 2026 को होगी। वहीं, MTS परीक्षा के लिए सेल्फ स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी।

SSC GD Exam 2026: जान लें चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जो दो सत्रों में आयोजित होगी।
सेशन-1 में गणित, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका कुल अंक भार 120 अंक होगा।
सेशन-2 में सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी विषय से 50 mcq प्रश्न होंगे, जिनके लिए 150 अंक निर्धारित हैं।
हवलदार पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) में भी शामिल होना होगा।

SSC: PET और PST डिटेल्स

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार PET में भाग लेंगे। इसमें पुरुष उम्मीदवारों को 15 मिनट में 1600 मीटर दौड़ और महिला उम्मीदवारों को 20 मिनट में 1000 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। PST के अंतर्गत उम्मीदवारों की ऊंचाई और वजन की जांच की जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर तय की गई है। वहीं, महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है।

New Jobs 2026: ऑफिसर से लेकर चपरासी तक की नौकरी, इस तारीख तक कर पाएंगे आवेदन, बस होनी चाहिए ये डिग्री
शिक्षा
ECHS vacancy

Published on:

04 Jan 2026 10:27 am

Hindi News / Education News / SSC GD Exam Date 2026: इस तारीख को होगा मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा, जान लें परीक्षा पैटर्न

शिक्षा

