SSC GD Exam Date 2026: इस तारीख को होगा मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा, जान लें परीक्षा पैटर्न

SSC GD Exam Date 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार भर्ती परीक्षा 2026 की तारीखों को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपनी परीक्षा तारीख से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 7,948 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिनमें 6,810 पद MTS के और 1,138 पद हवलदार के लिए निर्धारित हैं।

आयोग के अनुसार, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) की लिखित परीक्षा 4 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी, जबकि हवलदार पद की परीक्षा 23 फरवरी 2026 को होगी। वहीं, MTS परीक्षा के लिए सेल्फ स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी।