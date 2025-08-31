Patrika LogoSwitch to English

Supreme Court Recruitment 2025: ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में निकली भर्ती, 60000 से ज्यादा मिलेगी सैलरी, जानें डिटेल्स

Supreme Court Bharti: इस भर्ती के माध्यम से कुल 30 पद भरे जाएंगे। जिसमें अनारक्षित (UR) के 16 पद, अनुसूचित जाति (SC) के 4 पद, अनुसूचित जनजाति (ST) के 2 और ओबीसी-एनसीएल के 8 पद शामिल हैं। इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।

भारत

Anurag Animesh

Aug 31, 2025

Supreme Court Recruitment 2025
Supreme Court Recruitment 2025

Supreme Court Recruitment 2025 सुप्रीम कोर्ट में युवाओं के लिए नौकरी का बढ़िया मौका सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोर्ट मास्टर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 15 सितंबर तय की गई है।

Supreme Court Bharti: इतने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के माध्यम से कुल 30 पद भरे जाएंगे। जिसमें अनारक्षित (UR) के 16 पद, अनुसूचित जाति (SC) के 4 पद, अनुसूचित जनजाति (ST) के 2 और ओबीसी-एनसीएल के 8 पद शामिल हैं। इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।

Supreme Court Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों के पास कानून (Law) की डिग्री है, उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा। साथ ही न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव स्टेनोग्राफी या सचिवीय कार्यों में होना आवश्यक है। साथ ही शॉर्टहैंड (अंग्रेजी) में 120 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 30 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

Supreme Court Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया और वेतनमान


इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन चार चरणों के आधार पर किया जाएगा। जिसमें शॉर्टहैंड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को लेवल-11 पे मैट्रिक्स के तहत वेतन मिलेगा। प्रारंभिक बेसिक पे 67,700 रुपये प्रति माह होगा, साथ ही अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे।

शिक्षा

31 Aug 2025 07:25 pm

