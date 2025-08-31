Supreme Court Recruitment 2025: ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में निकली भर्ती, 60000 से ज्यादा मिलेगी सैलरी, जानें डिटेल्स

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों के पास कानून (Law) की डिग्री है, उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा। साथ ही न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव स्टेनोग्राफी या सचिवीय कार्यों में होना आवश्यक है। साथ ही शॉर्टहैंड (अंग्रेजी) में 120 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 30 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।