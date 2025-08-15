युवाओं को AI में एक्सपर्ट बनाएगा SWAYAM पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किए 5 नए फ्री कोर्स

SWAYAM AI Courses Free: शिक्षा मंत्रालय ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए SWAYAM पोर्टल पर 5 फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोर्स शुरू किए हैं। इन कोर्सों का उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीक से जोड़ना और उन्हें नई करियर संभावनाओं के लिए तैयार करना है। AI की बढ़ती मांग और विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग को देखते हुए यह कदम खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस कोर्स में छात्रों को AI और मशीन लर्निंग की बुनियादी जानकारी दी जाती है। साथ ही पायथन प्रोग्रामिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, बेसिक गणित, सांख्यिकी और ऑप्टिमाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी शामिल किया गया है। यह कोर्स उन छात्रों के लिए उपयुक्त है जिनके पास हाई स्कूल स्तर की गणित और प्रोग्रामिंग की मूल जानकारी है।
क्रिकेट और खेलों में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए यह कोर्स खेल आंकड़ों का विश्लेषण करना सिखाता है। इसमें पायथन और डेटा साइंस की बुनियादी जानकारी भी दी जाती है। IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन इस कोर्स का मूल्यांकन करता है।
भौतिकी के छात्रों के लिए यह कोर्स मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का उपयोग कर वास्तविक जीवन की भौतिकी समस्याओं को हल करना सिखाता है। इसमें इंटरेक्टिव सेशंस और लैब गतिविधियां भी शामिल हैं ताकि छात्रों को प्रैक्टिकल अनुभव मिल सके।
रसायन विज्ञान के छात्रों के लिए यह कोर्स AI के प्रयोग पर केंद्रित है। छात्र इस कोर्स में पायथन का उपयोग करके अणुओं के गुणों की भविष्यवाणी, दवा डिजाइन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का मॉडलिंग सीख सकते हैं।
वाणिज्य और प्रबंधन के छात्रों के लिए यह कोर्स अकाउंटिंग में AI के उपयोग को सिखाता है। इसमें असली डेटा सेट्स और प्रैक्टिकल अभ्यास शामिल हैं। यह कोर्स स्नातक के पहले वर्ष के छात्रों के लिए भी उपयुक्त है।
इन सभी कोर्सों में प्रवेश पूरी तरह ऑनलाइन है और ये पूरी तरह फ्री हैं। AI सीखने और भविष्य के लिए नए करियर अवसर बनाने का यह एक सुनहरा मौका है।