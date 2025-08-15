Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

युवाओं को AI में एक्सपर्ट बनाएगा SWAYAM पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किए 5 नए फ्री कोर्स

SWAYAM AI Courses: शिक्षा मंत्रालय ने SWAYAM पोर्टल पर 5 फ्री AI कोर्स लॉन्च किए। इन कोर्सों का उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीक से जोड़ना और उन्हें नई करियर संभावनाओं के लिए तैयार करना है।

भारत

Rahul Yadav

Aug 15, 2025

SWAYAM AI Courses Free
SWAYAM AI Courses Free (Image: Gemini)

SWAYAM AI Courses Free: शिक्षा मंत्रालय ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए SWAYAM पोर्टल पर 5 फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोर्स शुरू किए हैं। इन कोर्सों का उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीक से जोड़ना और उन्हें नई करियर संभावनाओं के लिए तैयार करना है। AI की बढ़ती मांग और विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग को देखते हुए यह कदम खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

AI/ML using Python

इस कोर्स में छात्रों को AI और मशीन लर्निंग की बुनियादी जानकारी दी जाती है। साथ ही पायथन प्रोग्रामिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, बेसिक गणित, सांख्यिकी और ऑप्टिमाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी शामिल किया गया है। यह कोर्स उन छात्रों के लिए उपयुक्त है जिनके पास हाई स्कूल स्तर की गणित और प्रोग्रामिंग की मूल जानकारी है।

ये भी पढ़ें

Delhi High Court Vacancy 2025: 10वीं पास के लिए कोर्ट अटेंडेंट भर्ती, ऐसे करें आवेदन
शिक्षा
Delhi High Court Vacancy 2025

Cricket Analytics with AI

क्रिकेट और खेलों में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए यह कोर्स खेल आंकड़ों का विश्लेषण करना सिखाता है। इसमें पायथन और डेटा साइंस की बुनियादी जानकारी भी दी जाती है। IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन इस कोर्स का मूल्यांकन करता है।

AI in Physics

भौतिकी के छात्रों के लिए यह कोर्स मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का उपयोग कर वास्तविक जीवन की भौतिकी समस्याओं को हल करना सिखाता है। इसमें इंटरेक्टिव सेशंस और लैब गतिविधियां भी शामिल हैं ताकि छात्रों को प्रैक्टिकल अनुभव मिल सके।

AI in Chemistry

रसायन विज्ञान के छात्रों के लिए यह कोर्स AI के प्रयोग पर केंद्रित है। छात्र इस कोर्स में पायथन का उपयोग करके अणुओं के गुणों की भविष्यवाणी, दवा डिजाइन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का मॉडलिंग सीख सकते हैं।

AI in Accounting

वाणिज्य और प्रबंधन के छात्रों के लिए यह कोर्स अकाउंटिंग में AI के उपयोग को सिखाता है। इसमें असली डेटा सेट्स और प्रैक्टिकल अभ्यास शामिल हैं। यह कोर्स स्नातक के पहले वर्ष के छात्रों के लिए भी उपयुक्त है।

इन सभी कोर्सों में प्रवेश पूरी तरह ऑनलाइन है और ये पूरी तरह फ्री हैं। AI सीखने और भविष्य के लिए नए करियर अवसर बनाने का यह एक सुनहरा मौका है।

ये भी पढ़ें

CBSE का फिर एक नया नियम, बिना इस ID के बिना नहीं होगा स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन, जानें क्या है ये?
शिक्षा
CBSE APAAR ID Mandatory 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

15 Aug 2025 08:40 pm

Published on:

15 Aug 2025 08:39 pm

Hindi News / Education News / युवाओं को AI में एक्सपर्ट बनाएगा SWAYAM पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किए 5 नए फ्री कोर्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.