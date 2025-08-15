युवाओं को AI में एक्सपर्ट बनाएगा SWAYAM पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किए 5 नए फ्री कोर्स

SWAYAM AI Courses Free: शिक्षा मंत्रालय ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए SWAYAM पोर्टल पर 5 फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोर्स शुरू किए हैं। इन कोर्सों का उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीक से जोड़ना और उन्हें नई करियर संभावनाओं के लिए तैयार करना है। AI की बढ़ती मांग और विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग को देखते हुए यह कदम खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।