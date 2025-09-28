Teacher Vacancy: इस राज्य में 13 हजार से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की होगी भर्ती, जानें डिटेल्स

Teacher Vacancy: शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि 13,421 पदों पर नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुर्गा पूजा के तुरंत बाद इस भर्ती के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।जिसमें आवेदन से लेकर चयन प्रक्रिया तक की पूरी जानकारी दी जाएगी।