Teacher Vacancy: इस राज्य में 13 हजार से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की होगी भर्ती, जानें डिटेल्स

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा (WB TET) पास की हो या फिर उसके समकक्ष योग्यता हासिल की हो।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Sep 28, 2025

Teacher Vacancy

Teacher Vacancy(Image-Freepik)

Teacher Vacancy: शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि 13,421 पदों पर नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुर्गा पूजा के तुरंत बाद इस भर्ती के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।जिसमें आवेदन से लेकर चयन प्रक्रिया तक की पूरी जानकारी दी जाएगी।

WB TET पास होना अनिवार्य


सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा (WB TET) पास की हो या फिर उसके समकक्ष योग्यता हासिल की हो। इन पदों पर नियुक्तियां प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में की जाएंगी ताकि लंबे समय से चली आ रही शिक्षक की कमी को दूर किया जा सके। राज्य में लंबे समय से इस भर्ती की मांग उठ रही थी और अब यह फैसला अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा साबित होगा।

Teacher Vacancy: पहले निकली थी ये भर्ती


गौरतलब है कि इससे पहले पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चलाई थी। उस दौरान कुल 35,726 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस भर्ती में उम्मीदवारों से ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी। वहीं आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई थी, जबकि आरक्षित वर्ग को उम्र में छूट भी दी गई थी। उस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 21 जुलाई तक चली थी और बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने इसमें हिस्सा लिया था।

Teacher Vacancy: प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से पूरी होगी


नई भर्ती प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय जिला प्राथमिक स्कूल परिषद (DPSC) या प्राइमरी स्कूल काउंसिल (PSC) में अपनी पसंद भरनी होगी। विस्तृत जानकारी और आवेदन से जुड़ी तारीखें बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध कराई जाएंगी।

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

28 Sept 2025 07:32 pm

Hindi News / Education News / Teacher Vacancy: इस राज्य में 13 हजार से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की होगी भर्ती, जानें डिटेल्स

शिक्षा

