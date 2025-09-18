Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

B.Tech College: किस राज्य में हैं सबसे अधिक B Tech कॉलेज, केरल तो टॉप 7 में भी नहीं

B.Tech college In India: भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा (B.Tech / BE) काफी लोकप्रिय है। इस क्षेत्र में बढ़ती रुचि विभिन्न राज्यों में कॉलेजों की संख्या भी बढ़ा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 18, 2025

maximum engineering colleges in India 2025, B.Tech college count by state India, Engineering education statistics India 2025, Most engineering colleges in India state-wise,
भारत के किस राज्य में हैं सबसे अधिक B Tech कॉलेज? (Image Source: Gemini AI)

Engineering Colleges In India: भारतीय छात्रों में इंजीनियरिंग को लेकर रुचि बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण इंजीनियरिंग क्षेत्र में अच्छा वेतन, नौकरी की स्थिरता, और देश के विकास में योगदान देने का अवसर है, खासकर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में। हालांकि, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन छात्रों की मेहनत और लगन उन्हें सफलता दिला देती है। छात्र अगल-अलग जगहों पर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते हैं। पूरे भारत में कुल 8876 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा ही कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? चलिए हम आपको बताते हैं।

महाराष्ट्र (Maharashtra)

महाराष्ट्र में 767 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इस राज्य में सबसे ज्यादा मांग कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की शाखाओं की है। साथ ही कई कॉलेजों के पास खुद एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है।

ये भी पढ़ें

Unemployed States In India: किस राज्य में हैं सबसे अधिक बेरोजगार, ये हैं टॉप 10 राज्य
शिक्षा
Unemployment rate state-wise 2025 India, Most unemployed states in India 2025, States with highest joblessness in India, Indian states unemployment rate,

तमिलनाडु (Tamil Nadu)

तमिलनाडु में 552 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। यह राज्य ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। इस राज्य में सबसे ज्यादा मांग ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है।

उतार प्रदेश (Uttar Pradesh)

उत्तर प्रदेश में लगभग 382 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। यहां सबसे ज्यादा सिविल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की शाखाएं उपलब्ध हैं। भारत के अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है।

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh)

आंध्र प्रदेश में 343 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। यहां सबसे ज्यादा मांग इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की है। इस राज्य में इंजीनियरिंग की मांग लगातार कम हो रही है।

कर्नाटक (Karnataka)

कर्नाटक में 398 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। कर्नाटक सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग का केंद्र है। इसके अलावा, यहां कंप्यूटर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉलेजों की संख्या भी अधिक है।

तेलंगाना (Telangana)

तेलंगाना में 260 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तेलंगाना राज्य में कुछ प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालय भी हैं। यहां ज्यादातर छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की ब्रांच चुनते हैं।

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)

मध्य प्रदेश में 246 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। यह राज्य भारत के मध्य में स्थित है। इसमें कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल हैं।

Disclaimer: यह जानकारी ऑनलाइन सोर्स पर आधारित है। patrika.com इसकी पुष्टी नहीं करता है।

ये भी पढ़ें

CISF Exam Admit Card: सीआईएफ की पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
शिक्षा
CISF PET PST Admit Card 2025, CISF Admit Card Download Link, CISF Exam 2025 Admit Card, CISF Physical Test Admit Card, CISF PET PST Hall Ticket,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

18 Sept 2025 02:05 pm

Published on:

18 Sept 2025 02:03 pm

Hindi News / Education News / B.Tech College: किस राज्य में हैं सबसे अधिक B Tech कॉलेज, केरल तो टॉप 7 में भी नहीं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.