B.Tech College: किस राज्य में हैं सबसे अधिक B Tech कॉलेज, केरल तो टॉप 7 में भी नहीं

Engineering Colleges In India: भारतीय छात्रों में इंजीनियरिंग को लेकर रुचि बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण इंजीनियरिंग क्षेत्र में अच्छा वेतन, नौकरी की स्थिरता, और देश के विकास में योगदान देने का अवसर है, खासकर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में। हालांकि, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन छात्रों की मेहनत और लगन उन्हें सफलता दिला देती है। छात्र अगल-अलग जगहों पर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते हैं। पूरे भारत में कुल 8876 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा ही कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? चलिए हम आपको बताते हैं।