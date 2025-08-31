ऐसे कर पाएंगे UPSSSC PET Admit Card 2025 डाउनलोड, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UPSSSC: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (PET) 2025 का एडमिट कार्ड जल्द जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉगिन करना होगा। यूपी पीईटी परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा। इस परीक्षा में प्राप्त स्कोर तीन साल तक मान्य रहेगा। यानी जो उम्मीदवार परीक्षा पास कर लेंगे, वे अगले तीन वर्षों तक ग्रुप ‘C’ की विभिन्न भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे।