शिक्षा

ऐसे कर पाएंगे UPSSSC PET Admit Card 2025 डाउनलोड, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UPSSSC: पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा। इस परीक्षा में प्राप्त स्कोर तीन साल तक मान्य रहेगा।

लखनऊ

Anurag Animesh

Aug 31, 2025

UPSSSC PET Admit Card 2025
UPSSSC PET Admit Card 2025(Image-Freepik)

UPSSSC: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (PET) 2025 का एडमिट कार्ड जल्द जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉगिन करना होगा। यूपी पीईटी परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा। इस परीक्षा में प्राप्त स्कोर तीन साल तक मान्य रहेगा। यानी जो उम्मीदवार परीक्षा पास कर लेंगे, वे अगले तीन वर्षों तक ग्रुप ‘C’ की विभिन्न भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे।

UPSSSC: किन भर्तियों के लिए जरूरी है PET?

राजस्व लेखपाल
ग्राम पंचायत अधिकारी
सहायक बोरिंग टेक्नीशियन
आईटीआई अनुदेशक
मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग पद
वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक
अकाउंटेंट व ऑडिटर
एग्रीकल्चर असिस्टेंट
गन्ना विभाग में सर्वेयर
एक्स-रे टेक्नीशियन
राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट

ऐसे कर पाएंगे UPSSSC PET Admit Card 2025 डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध Admit Card लिंक पर क्लिक करें।
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉगिन करें।
आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।
परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए प्रिंटआउट निकालना अनिवार्य होगा।

शिक्षा

31 Aug 2025 08:37 pm

