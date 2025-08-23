Patrika LogoSwitch to English

भारत की Top 3 स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, नौकरी देने में भी टॉप पर, करियर को मिल सकती है नई दिशा

Skill Development University: भारत में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है, जो युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में एक्सीलेंट बनाने के लिए स्थापित की गई हैं। ये टॉप 3 स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हैं जो आपके करियर को नई दिशा देने में मदद कर सकती हैं।

भारत

Anamika Mishra

Aug 23, 2025

Top 3 Skill Development Universities
Skill Development Universities in India (image source: BDSU college site)

Skill Development University : बदलते समय और बढ़ती टेक्नोलॉजी के जमाने में खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी हो गया है। बच्चे हों या बड़े आजकल हर क्षेत्र में स्किल्स की जरूरत पड़ती है। मल्टी टास्किंग के इस समय में अगर कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स सीख लिया जाए तो इससे आपको कई फायदे मिल सकते हैं। इस आर्टिकल में हम भरत की टॉप 3 स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के बरे में जानेंगे।

क्या होती है स्किल (What Are Skills)

स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में जानने से पहले हम पहले स्किल के बारे में समझेंगे। किसी भी फील्ड में स्किल की जरूरत पड. सकती है। जैसे किसी खास सब्जेक्ट का जानकार होना, कोई खास योग्यता या फिर ट्रेनिंग। किसी खास भाषा का पूरा ज्ञान या फिर किसी भी टेक्निकल काम में माहिर होना। स्किल को पर्सनालिटी से जोड़ा गया है जैसे मैनेजमेंट, कॉलेबोरेशन, प्रोब्लेम सोलविंग, चुनौतियों को स्वीकारने की कला या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट।

टॉप 3 भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी (Top 3 Indian Skill Development Universities)

भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जयपुर (BSDU Jaipur)

बीएसडीयू एक मशहूर कौशल विकास विश्वविद्यालय है जो युवाओं को कई फील्ड में स्किल डेवलप करने का मौका देती है. भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी (BSDU) जयपुर में प्लेसमेंट दर 2021-22 में 100% थी, जो कि 'पीएचडी 2 साल' श्रेणी के लिए सबसे हाल में उपलब्ध रिपोर्ट है. यह डेटा Shiksha.com से लिया गया है और दर्शाता है कि उस वर्ष 100% छात्रों का प्लेसमेंट हुआ था.

अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड को-ऑपरेटिव स्टडीज दिल्ली

यह संस्थान युवाओं को मैनेजमेंट और को-ऑपरेटिव स्टडीज में कौशल प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट सेल ने बेहतर प्लेसमेंट होने का दावा किया है।

सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे

ये संस्थान युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है और आईआईटी और ये आईआईएम जैसे संस्थानों के सहयोग से काम करते हैं। कॉलेज ने 2023 में अपने बी.टेक, बी.आर्क और एम.टेक छात्रों के लिए 9 लाख रुपये का औसत पैकेज और 15 लाख रुपये का उच्चतम पैकेज दिया और 90% छात्रों को नौकरी के अवसर मिले हैं।

शिक्षा

23 Aug 2025 06:01 pm

