Top 5 richest indians in 2025: ये हैं देश के टॉप 5 अमीर आदमी, लेकिन कौन सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? एक ने बीच में ही छोड़ दी थी पढ़ाई

Top 5 richest indians in 2025: हर साल देश और दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट जारी की जाती है। जिसके मुताबिक यह आंकलन लगाया जाता है कि किसके पास कितना पैसा है या कौन कितना अमीर है। हाल ही में M3M India और Hurun Research Institute ने टॉप अमीरों की लिस्ट जारी की है। जिसमें देश के टॉप अमीर आदमी का नाम सामने आया है। इसके मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनका परिवार एक बार फिर देश के सबसे अमीर बन गए हैं। इसके अनुसार अंबानी परिवार की कुल संपत्ति 9.55 लाख करोड़ आंकी गई है। आइए जानते हैं देश के टॉप अमीरों की लिस्ट और उनके एजुकेशन के बारे में।