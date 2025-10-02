Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Top 5 richest indians in 2025: ये हैं देश के टॉप 5 अमीर आदमी, लेकिन कौन सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? एक ने बीच में ही छोड़ दी थी पढ़ाई

हाल ही में M3M India और Hurun Research Institute ने टॉप अमीरों की लिस्ट जारी की है। जिसमें देश के टॉप अमीर आदमी का नाम सामने आया है। आइए जानते हैं देश के टॉप अमीरों की लिस्ट और उनके एजुकेशन के बारे में।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 02, 2025

Top 5 richest indians in 2025

Top 5 richest indians in 2025(Image-Instagram/Twitter Official)

Top 5 richest indians in 2025: हर साल देश और दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट जारी की जाती है। जिसके मुताबिक यह आंकलन लगाया जाता है कि किसके पास कितना पैसा है या कौन कितना अमीर है। हाल ही में M3M India और Hurun Research Institute ने टॉप अमीरों की लिस्ट जारी की है। जिसमें देश के टॉप अमीर आदमी का नाम सामने आया है। इसके मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनका परिवार एक बार फिर देश के सबसे अमीर बन गए हैं। इसके अनुसार अंबानी परिवार की कुल संपत्ति 9.55 लाख करोड़ आंकी गई है। आइए जानते हैं देश के टॉप अमीरों की लिस्ट और उनके एजुकेशन के बारे में।

Top 5 richest indians in 2025: टॉप 5 अमीर आदमी

क्रमांकनाम2025 में संपत्ति (₹ करोड़)संपत्ति में बदलाव (%)कंपनी
1मुकेश अंबानी एवं परिवार9,55,410-6%रिलायंस इंडस्ट्रीज
2गौतम अडानी एवं परिवार8,14,720-30%अडानी समूह
3रोशनी नाडर मल्होत्रा एवं परिवार2,84,120नयाएचसीएल
4सायरस एस. पूनावाला एवं परिवार2,46,460-15%सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
5कुमार मंगलम बिरला एवं परिवार2,32,850-1%आदित्य बिड़ला समूह
Source: Hurun Rich List 2025

Top 5 richest indians in 2025: एजुकेशन क्वालिफिकेशन

मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani)

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस लिस्ट में टॉप पर हैं। मुकेश अंबानी के एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो मुकेश अंबानी ने मुंबई के हिल ग्रेंज हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने Institute of Chemical Technology (ICT), मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका गए, जहां उन्होंने एमबीए की पढ़ाई शुरू की, लेकिन बाद में बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भारत लौट आए। उन्होंने अपनी स्टैनफोर्ड की डिग्री पूरी नहीं की।

गौतम अडानी (Gautam Adani)

अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की शिक्षा की कहानी काफी अलग है। उनके एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन पहले साल के बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। जिसके बाद वो बिजनेस में लग गए और कारोबार को आगे बढ़ाया। उनकी शुरुआती पढ़ाई शेठ सी.एन. विद्यालय, अहमदाबाद से हुई थी। आज गौतम अडानी का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है।

रोशनी नाडर मल्होत्रा (Roshni Nadar Malhotra)

HCL Technologies की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा देश की पहली महिला हैं जो किसी आईटी कंपनी की प्रमुख बनीं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, शिकागो से मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) किया। रोशनी नाडर की शैक्षणिक बैकग्राउंड ने उन्हें वैश्विक स्तर पर मैनेजमेंट की समझ और मॉडर्न बिजनेस दृष्टिकोण दिया। HCL Technologies का कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है।

सायरस एस पूनावाला (Cyrus S. Poonawalla)

टॉप अमीर आदमी की लिस्ट में चौथे नंबर पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक और चेयरमैन सायरस पूनावाला का नाम आता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में आता है। उनके पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और बाद में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। उनका झुकाव वैज्ञानिक रिसर्च की ओर रहा इसी कारण वे हेल्थकेयर सेक्टर में एक बड़ा नाम बन पाएं हैं।

कुमार मंगलम बिरला (Kumar Mangalam Birla)

आदित्य बिड़ला ग्रुप के मालिक कुमार मंगलम बिरला हैं। उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद लंदन बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री हासिल की। कुमार मंगलम बिरला कम उम्र से ही कारोबार को संभाल रहे हैं। आदित्य बिड़ला ग्रुप का कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

02 Oct 2025 02:59 pm

Hindi News / Education News / Top 5 richest indians in 2025: ये हैं देश के टॉप 5 अमीर आदमी, लेकिन कौन सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? एक ने बीच में ही छोड़ दी थी पढ़ाई

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

UPSC NDA 2 Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें रिजल्ट और डाउनलोड करें शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की लिस्ट

UPSC NDA 2 Result 2025
शिक्षा

देश में 57 नए Kendriya Vidyalaya खुलेंगे, इस राज्य को सबसे ज्यादा स्कूलों का तोहफा, अब तक देश में इतने KV मौजूद

Cabinet Approves 57 New Kendriya Vidyalayas
शिक्षा

UPSC New Guidelines: धोखाधड़ी रोकने के लिए अब यूपीएससी ऐसे करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफाई, जानें क्यों लिया गया ये फैसला

UPSC new guidelines 2025, UPSC document verification process, UPSC verification rules update, UPSC fraud prevention measures, UPSC certificate verification latest news,
शिक्षा

MP SET Notification 2025: राज्य पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, जनवरी में होगा एग्जाम, जानें डिटेल्स

MP SET 2025
शिक्षा

Sikar News: कोचिंग की दिशा में दौड़ते कदम, छोटी कक्षा के बच्चे भी स्कूल की चौखट से हो रहे दूर

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.