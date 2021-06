TS EAMCET 2021: टीएस ईएएमसीईटी शेड्यूल जारी, अगस्त में होगी परीक्षा

TS EAMCET 2021: तेलंगाना सरकार ने सोमवार को टीएस ईएएमसीईटी एग्जाम आयोजित करने का फैसला लिया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री पी सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि 01 अगस्त से 10 अगस्त 2021 तक टीएस ईएएमसीईटी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ईएएमसीईटी प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन 4, 6, 8 अगस्त और कृषि और चिकित्सा परीक्षा 9 और 10 अगस्त को होगी। इससे पहले तेलंगाना सरकार में शिक्षा मंत्री पी सबिता इंद्रा रेड्डी ने सोमवार को अपने कार्यालय में सरकार के सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, कॉलेजिएट शिक्षा आयुक्त नवीन मित्तल, राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पापीरेड्डी, उपाध्यक्ष प्रोफेसर आर, लिंबाद्री और प्रो वेंकटरमन के साथ विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया।

कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य

शिक्षा मंत्री ने बताया कि TS LAWCET एग्जाम 23 अगस्त जबकि TS POLYCET 17 जुलाई को आयोजित होगा। मंत्री ने कहा कि इन परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। बता दें कि इन प्रवेश परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही उम्मीदवारों को राज्य में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। परीक्षा का आयोजन TS EAMCET की ओर से राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा किए जाते हैं।

TS EAMCET आवेदन विंडो कुछ देर बाद हो जाएगी बंद

TS EAMCET काउंसिल ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे ताजा अपडेट और डिटेल जानकारी के लए नियमित रूप से TSCHE की आधिकारिक वेबसाइट tsche.ac.in चेक करते रहें। टीएस ईएएमसीईटी के लिए आवेदन विंडो आज बंद हो जाएगी। वहीं TSLAWCET/TSPGLCET 2021 के लिए बिना विलंब शुल्क के आवेदन की तिथि 25 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

