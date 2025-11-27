SIR अभियान में यूपी-केरल के BLO ने रचा इतिहास, जानिए कौन हैं ये दोनों

UP and Kerala BLO Success Story: चुनावी ड्यूटी का नाम सुनते ही अक्सर सरकारी कर्मचारियों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इस बार SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश और केरल से दो ऐसी कहानियां सामने आई हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन का दिल जीत लिया है। एक तरफ अलीगढ़ की लेडी टीचर ने 7 महीने की बच्ची को गोद में लेकर ड्यूटी निभाई, तो दूसरी तरफ केरल के एक शिक्षक ने अपनी 'स्मार्ट स्ट्रैटेजी' से पूरे राज्य में रिकॉर्ड बना दिया।चलिए जानते हैं क्या है पूरी कहानी।