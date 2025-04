UP BEd JEE 2025: अभी तक यूपी बीएड परीक्षा के लिए नहीं किया है आवेदन तो जल्दी करें, यहां देखें प्रक्रिया और अन्य डिटेल्स

भारत•Apr 27, 2025 / 07:19 pm• Shambhavi Shivani

UP BEd JEE 2025 Registration Last Date: उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UP BEd JEE), 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द ही बंद हो जाएगी। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द ही आवेदन कर लें। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल है। इस बार भी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी कराई गई। तीसरी बार इस यूनवर्सिटी को ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।

1 जून को होगी परीक्षा (UP BEd JEE Exam Date) इस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन 6 फरवरी 2025 को जारी किया गया था। वहीं आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू किए गए थे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 है। लेट फीस के साथ कैंडिडेट्स 1 मई से 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं करेक्शन विंडो 6 मई से 9 मई 2025 तक खुली रहेगी। एडमिट कार्ड 25 मई तक जारी किए जा सकते हैं। परीक्षा 1 जून को आयोजित की जाएगी। यह भी पढ़ें UP Nursing Staff Recruitment 2025: UP में नर्सिंग स्टाफ के 733 पदों पर भर्ती, इस प्रक्रिया की मदद से करें आवेदन योग्यता (UP BEd JEE Elgibility) सभी वर्ग के लिए योग्यता की शर्तें अलग अलग हैं। सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। वहीं SC/ST के लिए 45 फीसदी के साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। बीई या बीई वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए गणित, साइंस कोर विषय के साथ कम से कम 55 फीसदी अंक की अनिवार्यता है। स्नातक अंतिम वर्ष के कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। सभी वर्ग के लिए योग्यता की शर्तें अलग अलग हैं। सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। वहीं SC/ST के लिए 45 फीसदी के साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। बीई या बीई वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए गणित, साइंस कोर विषय के साथ कम से कम 55 फीसदी अंक की अनिवार्यता है। स्नातक अंतिम वर्ष के कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। यह भी पढ़ें UP Board Mark Sheet 2025: न फटेगा, न गलेगा…ऐसा होगा मार्कशीट का कागज, रिजल्ट के बाद अब छात्रों को सर्टिफिकेट का इंतजार ऐसे करें आवेदन (UP BEd JEE Steps To Apply) सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाएं

होमपेज पर दिए UP BEd JEE 2025 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें

अब रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करें

अब फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज अपलोड करें

इसके बाद आवेदन की फीस जमा करें

अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लें आवेदन शुल्क (UP BEd JEE 2025 Registration Fees) इस परीक्षा के लिए जनरल कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 1,400 रुपये (लेट फीस के साथ 2000 रुपये) है। वहीं यूपी के एससी, एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये (लेट फीस के साथ 1000 रुपये) है। अन्य राज्यों के लिए एससी, एसटी उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 1400 रुपये (लेट फीस के साथ 2000 रुपये) है।

