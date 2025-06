UP CPET 2025 Admit Card हुआ जारी: 18 जून को होगी परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

UP CPET Admit Card 2025: उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट (UP CPET) 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 18 जून को होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थी abvmucet25.co.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

लखनऊ•Jun 13, 2025 / 05:26 pm• Rahul Yadav

UP CPET Admit Card 2025 Out (Image: https://abvmuup.edu.in/)

UP CPET Admit Card 2025 Out: उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी (ABVMU) ने यूपी कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट (UP CPET) 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

Hindi News / Education News / UP CPET 2025 Admit Card हुआ जारी: 18 जून को होगी परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड