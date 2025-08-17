यूपी के मेधावी छात्रों को मिलेगा ब्रिटेन में पढ़ाई का मौका, योगी सरकार ने शुरू की ‘अटल छात्रवृत्ति योजना’

UK scholarship for UP Students: उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत हर साल 5 विद्यार्थियों को ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका खर्चा ब्रिटिश सरकार और यूपी सरकार मिलकर उठाएंगी। यह छात्रवृत्ति पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगी।