यूपी के मेधावी छात्रों को मिलेगा ब्रिटेन में पढ़ाई का मौका, योगी सरकार ने शुरू की ‘अटल छात्रवृत्ति योजना’

UK scholarship for UP Students: उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत हर साल 5 विद्यार्थियों को ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका खर्चा ब्रिटिश सरकार और यूपी सरकार मिलकर उठाएंगी। यह छात्रवृत्ति पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश से 5 छात्रों को हर साल चुना जाएगा। ये विद्यार्थी ब्रिटेन जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस योजना को खास और प्रतिष्ठित माना जा रहा है क्योंकि इसमें दोनों देशों की सरकारें बराबर की भागीदारी निभाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छात्रवृत्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में शुरू की जा रही है। उन्होंने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी और भारत की पहचान को दुनिया के सामने और मजबूत बनाया है। इस योजना के जरिए युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी।
एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर भी उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि रानी अवंतीबाई का बलिदान और संघर्ष हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहेगा। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में उनकी स्मृति में एक प्रतिमा लगाने की योजना पर काम चल रहा है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार हमेशा महिलाओं की शक्ति और योगदान को सम्मानित करने के लिए ठोस कदम उठाती रही है। रानी अवंतीबाई की प्रतिमा स्थापित करने का फैसला भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।