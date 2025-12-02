UP Police Recruitment 2025: कांस्टेबल और जेल वार्डर के हजारों पदों पर भर्ती का ऐलान, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

UP Police New Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही 2025 की बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस भर्ती में पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर के हजारों पद शामिल रहेंगे। कई महीनों से भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई थी, लेकिन अब दिसंबर में नया नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। इस भर्ती में नागरिक पुलिस कांस्टेबल, पीएससी, विशेष कांस्टेबल सुरक्षा बल, पीएसी महिला, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर और घुड़सवार पुलिस समेत कई पद शामिल होंगे।