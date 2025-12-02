UP Police Recruitment 2025: कांस्टेबल और जेल वार्डर के हजारों पदों पर भर्ती का ऐलान, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

UP Police Recruitment 2025(AI Image-Grok)
UP Police New Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही 2025 की बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस भर्ती में पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर के हजारों पद शामिल रहेंगे। कई महीनों से भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई थी, लेकिन अब दिसंबर में नया नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। इस भर्ती में नागरिक पुलिस कांस्टेबल, पीएससी, विशेष कांस्टेबल सुरक्षा बल, पीएसी महिला, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर और घुड़सवार पुलिस समेत कई पद शामिल होंगे।
इस बार लगभग 25 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तीयां निकालने की तैयारी है। इनमें लगभग 19 हजार से अधिक पद कांस्टेबलों के और करीब 2,800 से 3,000 पद जेल वार्डर के हो सकते हैं। शुरुआत में 19,220 पदों का प्रस्ताव था, लेकिन पिछले कई महीनों में रिटायरमेंट और अन्य वजहों से सीटें बढ़ गई हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर किए जाएंगे।
नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर किए जाएंगे। इस बार उम्मीदवारों को आवेदन से पहले One Time Registration (OTR) कराना जरूरी होगा। इस सुविधा को इसलिए लागू किया गया है ताकी, आगे होने वाली भर्तियों में उम्मीदवारों को बार-बार डॉक्युमेंट्स अपलोड करने का झंझट ना हो।
पिछले नियमों के आधार योग्यता और नियमों में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों का 12वीं पास होना जरूरी है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट और टेरिटोरियल आर्मी में दो साल की सेवा देने वाले उम्मीदवारों को अधिक प्रेफरेंस मिलेगा। वहीं आयु सीमा की बात करें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 22 साल है। रिजर्वड कैटेगरी के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार छूट दी जाएगी।
पुरुषों के लिए
जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 168 सेमी. होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 79 सेमी. और फुलाने के बाद 84 सेमी. होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 160 सेमी. तय की गई है। सीना बिना फुलाए 77 सेमी. और फुलाने के बाद 82 सेमी. होना चाहिए।
महिलाओं के लिए
जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी की महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेमी. है। वहीं एसटी कैटेगरी की महिलाओं की लंबाई 147 सेमी. होनी चाहिए। महिलाओं का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए।
यूपी पुलिस कांस्टेबल सेलेक्शन प्रोसेस मेंलिखित परीक्षा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट (PST/PET), मेडिकल पास करना होगा। आखिर में डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन भी होगा।बोर्ड के अनुसार, दिसंबर 2025 में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग