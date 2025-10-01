Patrika LogoSwitch to English

UPPSC Prelims 2025: 12 अक्टूबर को दो पालियों में होगा एग्जाम, 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार होंगे शामिल, देखें जरूरी गाइडलाइन

UPPSC Prelims 2025 एग्जाम 12 अक्टूबर को प्रदेश भर के 75 जिलों में 1435 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगा। 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, डायरेक्ट लिंक के जरिए यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

2 min read

लखनऊ

image

Rahul Yadav

Oct 01, 2025

UPPSC Prelims 2025

UPPSC Prelims 2025 (Image: Freepik)

UPPSC Prelims 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा-2025 और सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है और परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

कब होगी परीक्षा?

यह परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को पूरे प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित होगी। इसके लिए आयोग ने 1435 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इस बार करीब 6 लाख 26 हजार उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक चलेगी।

एडमिट कार्ड और जरूरी डाक्यूमेंट्स

उम्मीदवार अपने ओटीआर नंबर के जरिए आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट साइज फोटो, एक वैध पहचान पत्र की मूल प्रति और उसकी फोटोकॉपी साथ लाना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले प्रवेश मिलेगा और परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे।

UPPSC Prelims 2025 Admit Card ऐसे करें डाउनलोड

  • सबसे पहले UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।
  • होमपेज पर उपलब्ध 'UPPSC PCS Admit Card 2025' लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा। उसमें दी गई जानकारी ध्यान से जांच लें।
  • इसके बाद इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें, क्योंकि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए यह जरूरी होगा।

UPPSC Prelims 2025 Admit Card Link

नकल पर सख्त प्रावधान

आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में लागू हुए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के तहत दोषी पाए जाने पर उम्मीदवार पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

पारदर्शिता और सुरक्षा के इंतजाम

परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने इस बार निगरानी के हाइटेक इंतजाम किए हैं। साथ ही, कक्ष निरीक्षकों को दो स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएग, पहला प्रशिक्षण जिला स्तर पर और दूसरा सीधे परीक्षा केंद्र पर होगा। इससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को कम किया जा सकेगा।

उम्मीदवारों के लिए संदेश

आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए समय से परीक्षा केंद्र पहुंचे और केवल जरूरी डाक्यूमेंट्स ही साथ लेकर आएं।

शिक्षा

शिक्षा

Published on:

01 Oct 2025 09:38 am

Hindi News / Education News / UPPSC Prelims 2025: 12 अक्टूबर को दो पालियों में होगा एग्जाम, 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार होंगे शामिल, देखें जरूरी गाइडलाइन

