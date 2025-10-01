UPPSC Prelims 2025: 12 अक्टूबर को दो पालियों में होगा एग्जाम, 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार होंगे शामिल, देखें जरूरी गाइडलाइन

उम्मीदवार अपने ओटीआर नंबर के जरिए आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट साइज फोटो, एक वैध पहचान पत्र की मूल प्रति और उसकी फोटोकॉपी साथ लाना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले प्रवेश मिलेगा और परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे।