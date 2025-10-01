UPPSC Prelims 2025: 12 अक्टूबर को दो पालियों में होगा एग्जाम, 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार होंगे शामिल, देखें जरूरी गाइडलाइन

UPPSC Prelims 2025 (Image: Freepik)
UPPSC Prelims 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा-2025 और सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है और परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
यह परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को पूरे प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित होगी। इसके लिए आयोग ने 1435 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इस बार करीब 6 लाख 26 हजार उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक चलेगी।
उम्मीदवार अपने ओटीआर नंबर के जरिए आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट साइज फोटो, एक वैध पहचान पत्र की मूल प्रति और उसकी फोटोकॉपी साथ लाना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले प्रवेश मिलेगा और परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में लागू हुए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के तहत दोषी पाए जाने पर उम्मीदवार पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने इस बार निगरानी के हाइटेक इंतजाम किए हैं। साथ ही, कक्ष निरीक्षकों को दो स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएग, पहला प्रशिक्षण जिला स्तर पर और दूसरा सीधे परीक्षा केंद्र पर होगा। इससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को कम किया जा सकेगा।
आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए समय से परीक्षा केंद्र पहुंचे और केवल जरूरी डाक्यूमेंट्स ही साथ लेकर आएं।
