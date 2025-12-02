UPPSC Vacancy: उत्तर प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के पदों पर निकली भर्ती, जान लें अंतिम तारीख सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

UPPSC: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ताओं की बड़ी भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा–2025 के तहत कुल 513 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आयोग ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंगलवार, 2 दिसंबर से शुरू हो रही है। उम्मीदवार परीक्षा शुल्क जमा करने और आवेदन सबमिट करने के लिए 2 जनवरी 2026 तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं आवेदन पत्र में सुधार, संशोधन और शुल्क से संबंधित समस्याओं के समाधान की अंतिम तारीख 9 जनवरी निर्धारित की गई है।