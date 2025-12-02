UPPSC Vacancy: उत्तर प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के पदों पर निकली भर्ती, जान लें अंतिम तारीख सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

UPPSC Vacancy(Image-Freepik)
UPPSC: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ताओं की बड़ी भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा–2025 के तहत कुल 513 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आयोग ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंगलवार, 2 दिसंबर से शुरू हो रही है। उम्मीदवार परीक्षा शुल्क जमा करने और आवेदन सबमिट करने के लिए 2 जनवरी 2026 तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं आवेदन पत्र में सुधार, संशोधन और शुल्क से संबंधित समस्याओं के समाधान की अंतिम तारीख 9 जनवरी निर्धारित की गई है।
इस भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। दिव्यांगजन को अधिकतम आयु सीमा में नियमों के अनुसार अतिरिक्त छूट दी जाएगी। राज्य की आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी सरकारी नियमों के अनुरूप आयु सीमा में राहत और आरक्षण का लाभ मिलेगा।
आयोग के सचिव अशोक कुमार ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे डिटेल नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें और योग्यता मानदंड पूरा करने पर ही आवेदन करें। डिटेल नोटिफिकेशन uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध होगी, जिसमें आवेदन की पूरी प्रक्रिया, शुल्क जमा करने के नियम, परीक्षा पैटर्न एवं सिलेबस, जाति प्रमाण पत्र के प्रारूप, आरक्षण से जुड़े दिशा-निर्देश तथा आयु सीमा में छूट से संबंधित सभी डिटेल्स दिए जाएंगे।
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कॉन्स्टेबल (GD) भर्ती 2025-26 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से CAPF, असम राइफल्स और सचिवालय सुरक्षा बल (SSF) में नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 रात 11 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, आवेदन में संशोधन का अवसर 8 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक दिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) का आयोजन फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच होने की उम्मीद है।
