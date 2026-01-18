UPSC Success Story: बीटेक की नौकरी छोड़ी, लोग कसते थे तंज, किसान के बेटे ने गांव में रहकर ही क्रैक कर दिया UPSC

जब कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगा, तो उत्कर्ष अपने गांव वापस लौट आए। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी न करने पर गांव के लोग अक्सर उन पर तंज कसते थे कि, इतनी पढ़ाई के बाद भी नौकरी क्यों नहीं कर रहे। हालांकि, इस कठिन समय में उनके परिवार ने उनका साथ दिया। उत्कर्ष का कहना है कि, गांव में रहने से उनका दिल्ली में होने वाला भारी-भरकम खर्चा बच जाता था और घर के माहौल से उन्हें मानसिक शांति मिली। इसका ये फायदा हुआ की वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगा पाए।