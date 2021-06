UP School Reopening: 1 जुलाई से सिर्फ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए खुलेंगे यूपी के स्कूल, ऑनलाइन क्लास रहेगी जारी

UP School Reopening: कोरोना महामारी दूसरी लहर के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में 01 जुलाई 2021 से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। लेकिन यूपी के स्कूल अभी केवल शिक्षकों और प्रशासनिक कार्यों के लिए खोले जा रहे हैं। योगी सरकार ने राज्य में सभी शासकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 1 जुलाई से खोले जाने के आदेश दिए हैं। यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी आदेश को विभिन्न प्रभागीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है।

ऑफलाइन क्लास पर प्रतिबंध जारी

बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राज्य सरकार के लगभग 1.5 लाख विद्यालयों में सिर्फ शिक्षक और प्रशासनिक कार्यों के कर्मचारी ही उपस्थित होंगे। राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों में ऑफलाइन मोड में शिक्षण कार्य पर प्रतिबंध जारी रखा है। इन स्कूलों के छात्र-छात्राओं के लिए वैकल्पिक माध्यमों जैसे ऑनलाइन क्लासेस ( Online Classes ) के जरिए शिक्षण कार्य आगे भी जारी रहेंगे। छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं पिछले माह से शुरू हुईं थी। अब स्कूलों को नए शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिले और अन्य कार्यों जैसे पठन सामग्री के वितरण, रख-रखाव और स्कूलों के सौंदर्यीकरण के लिए खोला जाएगा।

Read More: CLAT 2021: 23 जुलाई को ऑफलाइन मोड में होगी क्लैट की परीक्षा, सीएनएलयू ने छात्रों से कोरोना टीका लगवाने की अपील की

मिड डे मील के पैसे पैरेंट्स के एकाउंट में होंगे ट्रांसफर

शिक्षा विभाग ( Education Department ) की ओर से सभी शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों को खोले जाने के बाद विद्यालय से ही ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित किए जाएं। साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद ने निर्णय लिया है कि बच्चों के मिड-डे मील के लिए आवंटित धनराशि को उनके पैरेंट्स के एकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

Read More: KCET 2021 Registration: स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, जानिए एग्जाम डेट सहित पूरी डिटेल्स

Web Title: Uttar Pradesh School Reopening 2021 Only For Teaching And Non Teaching Staff