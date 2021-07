UBSE UK Board Result 2021: उत्तराखंड 10वीं-12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित, जारी नहीं हुई टॉपर्स की सूची

नई दिल्ली। उत्तराखंड बोर्ड 2021 का रिजल्ट ( UBSE UK Board Result 2021 ) शनिवार को जारी हो गया। हाईस्कूल यानी 10वीं ( High School ) में इस बार 99.09 फीसदी तो वहीं 12वीं में 99.56 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए हैं।

उत्तराखंड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा राज्य शिक्षा मंत्री, अरविंद पांडे ने की। छात्र-छात्राएं अपना यूके बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2021 बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर चेक कर सकते हैं। हालांकि रिजल्ट की घोषणा के बाद सही वेबसाइट ठप पड़ गई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार टॉपर्स की सूची जारी नहीं की गई।

Uttarakhand Board of Secondary Education (UBSE) declared the Class 10 and 12 results today.



99.56% students have been passed Class 12 and 99.09 percent cleared Class 10 exams.