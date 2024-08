NIRF रैंकिंग में कहां हैं यूपी-बिहार के कॉलेज? किस विश्वविद्यालय का नाम है सबसे ऊपर, यहां देखें

NIRF Ranking 2024 Of UP And Bihar: एनआईआरएफ की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के सिर्फ दो कॉलेज को टॉप 10 में जगह मिली है। वहीं बिहार का …

नई दिल्ली•Aug 13, 2024 / 11:54 am• Shambhavi Shivani

NIRF Ranking 2024 Of UP And Bihar: केंद्र सरकार की ओर से NIRF रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में विश्वविद्यालय से लेकर कॉलेज तक के नाम शामिल हैं। मेडिकल, इंजनीयरिंग समेत कई अन्य कैटेगरी में विश्वविद्यालय व कॉलेज की रैंकिंग की गई है। ऐसे में आइए, देखते हैं कि एनआईआरएफ रैंकिंग में यूपी-बिहार के कौन कौन से संस्‍थानों को स्‍थान मिला है।