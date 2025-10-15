Gwalior DSP Hina Khan: कौन हैं ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने वाली DSP हिना खान? जानिए सरकारी स्कूल से डीएसपी बनने तक का सफर

Gwalior DSP Hina Khan: मध्य प्रदेश के ग्वालियर की डीएसपी हिना खान इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। दरअसल, एक विवाद के दौरान जब कुछ लोगों ने उन्हें ‘सनातन विरोधी’ कहकर निशाना बनाया और 'जय श्री राम' के नारे लगाने शुरू किए, तो हिना खान ने भी पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ 'जय श्री राम' और 'जय जय श्री राम' के नारे लगाए। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोग उनकी हिम्मत और समझदारी की तारीफ कर रहे हैं।