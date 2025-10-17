IPS Harcharan Singh Bhullar निकले ‘कुबेर’, छापे में करोड़ों कैश, 1.5kg सोना, 22 लग्जरी घड़ी… जानिए कौन हैं ये

IPS Harcharan Singh Bhullar(Image-'X'/Patiala Police)
Harcharan Singh Bhullar: देशभर में के एक IPS अफसर की बहुत चर्चा है। पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का नाम हाल ही में बड़े भ्रष्टाचार मामले में सामने आने के बाद चर्चा में है। उनके घर से 7 करोड़ रुपये नकद और डेढ़ किलो सोना बरामद हुआ है। यह मामला न सिर्फ पंजाब पुलिस महकमे को झकझोर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि IPS हरचरण सिंह भुल्लर कौन हैं? आइये जानते विस्तार से…
हरचरण सिंह के पिता मेजर मेहल सिंह भुल्लर हरियाणा के डीजीपी रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक में भारतीय सेना से की थी। वह 13वीं पंजाब रेजीमेंट में मेजर के पद तक पहुंचे और चीन युद्ध (1962), भारत-पाक युद्ध (1965) और मिजोरम में हुए उग्रवाद विरोधी अभियानों में बहादुरी से लड़े। बाद में उन्होंने सेना छोड़कर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) जॉइन की और 2002-2003 के दौरान पंजाब के डीजीपी बने। मेजर भुल्लर ने खेलों को भी बढ़ावा दिया। WWE रेसलर 'द ग्रेट खली' को ट्रेनिंग देने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है।
हरचरण सिंह भुल्लर ने सीधे यूपीएससी परीक्षा नहीं दी, बल्कि स्टेट पुलिस सर्विस (SPS) के जरिए पुलिस विभाग में एंट्री ली। बतौर डीएसपी उन्होंने पंजाब पुलिस जॉइन की और कई जिलों जैसे संगरूर, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, खन्ना, जगराओं, गुरदासपुर और मोहाली में काम किया। 2016 में उन्हें SPS से प्रमोशन देकर IPS कैडर में शामिल किया गया और 2023 में वह डीआईजी रैंक पर पहुंच गए। 27 नवंबर 2024 को उन्हें रोपड़ रेंज, रूपनगर का चार्ज मिला।
11 अक्टूबर 2025 को हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ शिकायत हुई। एक स्क्रैप कारोबारी ने चंडीगढ़ स्थित सीबीआई दफ्तर में शिकायत दी कि डीआईजी भुल्लर ने उस पर फर्जी एफआईआर दर्ज करने की धमकी देकर 8 लाख रुपये रिश्वत मांगी है। सीबीआई ने दस दिन तक भुल्लर पर नजर रखी और 16 अक्टूबर को मोहाली स्थित उनके ऑफिस में 5 लाख रुपये की पहली किस्त लेते हुए उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मोहाली, चंडीगढ़ और खन्ना स्थित उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापों में 7 करोड़ रुपये नकद, 1.5 किलो सोना, 22 लग्जरी घड़ियां, 40 लीटर विदेशी शराब, हथियार और कई लग्जरी गाड़ियां बरामद की गईं। साथ ही 15 प्रॉपर्टी के डाक्यूमेंट्स और बैंक लॉकर की चाबियां भी मिली।
