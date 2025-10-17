Patrika LogoSwitch to English

IPS Harcharan Singh Bhullar निकले ‘कुबेर’, छापे में करोड़ों कैश, 1.5kg सोना, 22 लग्जरी घड़ी… जानिए कौन हैं ये

IPS Harcharan Singh Bhullar: हरचरण सिंह के पिता मेजर मेहल सिंह भुल्लर हरियाणा के डीजीपी रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक में भारतीय सेना से की थी।

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 17, 2025

IPS Harcharan Singh Bhullar

IPS Harcharan Singh Bhullar(Image-'X'/Patiala Police)

Harcharan Singh Bhullar: देशभर में के एक IPS अफसर की बहुत चर्चा है। पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का नाम हाल ही में बड़े भ्रष्टाचार मामले में सामने आने के बाद चर्चा में है। उनके घर से 7 करोड़ रुपये नकद और डेढ़ किलो सोना बरामद हुआ है। यह मामला न सिर्फ पंजाब पुलिस महकमे को झकझोर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि IPS हरचरण सिंह भुल्लर कौन हैं? आइये जानते विस्तार से…

हरचरण सिंह के पिता मेजर मेहल सिंह भुल्लर भी थे अफसर

हरचरण सिंह के पिता मेजर मेहल सिंह भुल्लर हरियाणा के डीजीपी रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक में भारतीय सेना से की थी। वह 13वीं पंजाब रेजीमेंट में मेजर के पद तक पहुंचे और चीन युद्ध (1962), भारत-पाक युद्ध (1965) और मिजोरम में हुए उग्रवाद विरोधी अभियानों में बहादुरी से लड़े। बाद में उन्होंने सेना छोड़कर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) जॉइन की और 2002-2003 के दौरान पंजाब के डीजीपी बने। मेजर भुल्लर ने खेलों को भी बढ़ावा दिया। WWE रेसलर 'द ग्रेट खली' को ट्रेनिंग देने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है।

IPS Harcharan Singh Bhullar: सिविल सर्विसेज में ली एंट्री

हरचरण सिंह भुल्लर ने सीधे यूपीएससी परीक्षा नहीं दी, बल्कि स्टेट पुलिस सर्विस (SPS) के जरिए पुलिस विभाग में एंट्री ली। बतौर डीएसपी उन्होंने पंजाब पुलिस जॉइन की और कई जिलों जैसे संगरूर, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, खन्ना, जगराओं, गुरदासपुर और मोहाली में काम किया। 2016 में उन्हें SPS से प्रमोशन देकर IPS कैडर में शामिल किया गया और 2023 में वह डीआईजी रैंक पर पहुंच गए। 27 नवंबर 2024 को उन्हें रोपड़ रेंज, रूपनगर का चार्ज मिला।

IPS Harcharan Singh Bhullar: रिश्वत मामले में गिरफ्तारी


11 अक्टूबर 2025 को हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ शिकायत हुई। एक स्क्रैप कारोबारी ने चंडीगढ़ स्थित सीबीआई दफ्तर में शिकायत दी कि डीआईजी भुल्लर ने उस पर फर्जी एफआईआर दर्ज करने की धमकी देकर 8 लाख रुपये रिश्वत मांगी है। सीबीआई ने दस दिन तक भुल्लर पर नजर रखी और 16 अक्टूबर को मोहाली स्थित उनके ऑफिस में 5 लाख रुपये की पहली किस्त लेते हुए उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मोहाली, चंडीगढ़ और खन्ना स्थित उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापों में 7 करोड़ रुपये नकद, 1.5 किलो सोना, 22 लग्जरी घड़ियां, 40 लीटर विदेशी शराब, हथियार और कई लग्जरी गाड़ियां बरामद की गईं। साथ ही 15 प्रॉपर्टी के डाक्यूमेंट्स और बैंक लॉकर की चाबियां भी मिली।

17 Oct 2025 04:13 pm

Hindi News / Education News / IPS Harcharan Singh Bhullar निकले 'कुबेर', छापे में करोड़ों कैश, 1.5kg सोना, 22 लग्जरी घड़ी… जानिए कौन हैं ये

IBPS SO Prelims Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम, Direct Link

IBPS SO Prelims Result 2025
शिक्षा

RITES Recruitment 2025: रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर निकली भर्ती, जानें डिटेल्स

RITES Recruitment 2025
शिक्षा

Motivational Story: 50 रुपए में की दिहाड़ी मजदूरी, घर-घर जाकर बेची सब्जियां, पढ़ें बाड़मेर के इस RAS अधिकारी की प्रेरणादायक कहानी

बाड़मेर

CBSE Board 2026 Exams: सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख हुई घोषित, जानें पूरी डिटेल्स

CBSE Board 2026 exams, CBSE 10th practical exam 2026, CBSE 12th practical exam 2026, CBSE practical exam dates 2026, CBSE practical schedule 2026,
शिक्षा

Success Story: बड़ी कंपनी का ऑनलाइन जॉब ऑफर छोड़कर कोटा के अर्पित पोरवाल बन गए RAS अधिकारी

कोटा
