IPS Harcharan Singh Bhullar निकले ‘कुबेर’, छापे में करोड़ों कैश, 1.5kg सोना, 22 लग्जरी घड़ी… जानिए कौन हैं ये



11 अक्टूबर 2025 को हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ शिकायत हुई। एक स्क्रैप कारोबारी ने चंडीगढ़ स्थित सीबीआई दफ्तर में शिकायत दी कि डीआईजी भुल्लर ने उस पर फर्जी एफआईआर दर्ज करने की धमकी देकर 8 लाख रुपये रिश्वत मांगी है। सीबीआई ने दस दिन तक भुल्लर पर नजर रखी और 16 अक्टूबर को मोहाली स्थित उनके ऑफिस में 5 लाख रुपये की पहली किस्त लेते हुए उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मोहाली, चंडीगढ़ और खन्ना स्थित उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापों में 7 करोड़ रुपये नकद, 1.5 किलो सोना, 22 लग्जरी घड़ियां, 40 लीटर विदेशी शराब, हथियार और कई लग्जरी गाड़ियां बरामद की गईं। साथ ही 15 प्रॉपर्टी के डाक्यूमेंट्स और बैंक लॉकर की चाबियां भी मिली।