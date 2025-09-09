IPS Officer Anjana Krishna: बिजनेसमैन पिता और टाइपिस्ट मां की मजबूत बेटी! जानें कौन हैं आईपीएस अंजना कृष्णा

गुरुवार को वायरल हुए वीडियो में, अजित पवार एक स्थानीय एनसीपी कार्यकर्ता के फोन पर कर्नाला उप-विभागीय पुलिस अधिकारी अंजना कृष्णा से बात कर रहे थे। वह उनसे कहते हैं, "सुनो, मैं उप-मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ और आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ।" अंजना कृष्णा उनकी आवाज नहीं पहचान पातीं और उन्हें अपने मोबाइल फोन पर फोन करने को कहती हैं। वे कहती हैं, "इसका क्या सबूत है कि डिप्टी सीएम ही बात कर रहे हैं?" इस घटना के बाद से अंजना चर्चा का विषय बनी हुई हैं।