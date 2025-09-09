Patrika LogoSwitch to English

IPS Officer Anjana Krishna: बिजनेसमैन पिता और टाइपिस्ट मां की मजबूत बेटी! जानें कौन हैं आईपीएस अंजना कृष्णा

Anjana Krishna: महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से बहस करती नजर आ रही हैं। आइए इस सोशल मीडिया सेंसेशन के बारे में जानते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 09, 2025

कौन हैं आईपीएस अंजना कृष्णा। (Image Source: Instagram)

IPS Officer Anjana Krishna Story: महाराष्ट्र के सोलापुर के कुर्डू गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आईपीएस अंजना कृष्णा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से फोन पर बात करती हुईं नजर आ रही हैं। उनके तेवर और सख्ती के कारण वो सुर्खियों में बनी हुई हैं। ऐसे में आइए एक नजर उनके जीवन और एजुकेशन बैकग्राउंड पर डालते हैं।

कौन हैं आईपीएस अंजना कृष्णा? (Who Is IPS Anjana Krishna)

अंजना कृष्णा केरल के तिरुवनंतपुरम रहने वाली हैं। उनकी मां सीना कोर्ट में टाइपिस्ट हैं, जबकि पिता बीजू कृष्णा का कपड़ों का व्यापार है। अंजना ने अपनी स्कूली पढ़ाई सेंट मैरी सेंट्रल स्कूल, पूजापुरा से की। इसके बाद उन्होंने एनएसएस कॉलेज फॉर वुमन, नीरमंकारा से गणित विषय में बीएससी ग्रेजुएशन किया है।

UPSC में हासिल की 355वं रैक (Achieved 355th rank In UPSC)

अंजना कृष्णा 2022 बैच की IPS अफसर हैं। उन्हें ट्रेनी अफसर के रूप में सोलापुर जिले के करमाला तालुका में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) का पद मिला। अंजना ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 355वीं रैंक हासिल की थी।

क्यों चर्चा में आईं अंजना कृष्णा (Why Did Anjana Krishna Come Into Discussion)

गुरुवार को वायरल हुए वीडियो में, अजित पवार एक स्थानीय एनसीपी कार्यकर्ता के फोन पर कर्नाला उप-विभागीय पुलिस अधिकारी अंजना कृष्णा से बात कर रहे थे। वह उनसे कहते हैं, "सुनो, मैं उप-मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ और आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ।" अंजना कृष्णा उनकी आवाज नहीं पहचान पातीं और उन्हें अपने मोबाइल फोन पर फोन करने को कहती हैं। वे कहती हैं, "इसका क्या सबूत है कि डिप्टी सीएम ही बात कर रहे हैं?" इस घटना के बाद से अंजना चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

शिक्षा

