इस यूनिवर्सिटी से Online Course कर अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं कामकाजी लोग

इस यूनिवर्सिटी से Online Course कर अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं कामकाजी लोग

Online Course: विश्वविद्यालय C, C++, Python जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स शुरू करने पर भी विचार कर रहा है। छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र और शिक्षकों को बेहतर शैक्षणिक अनुभव देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, ताकि वे आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जुड़ सकें।