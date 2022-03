PM मोदी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनीं वाराणसी की 8 विधानसभा सीट, विधायकों के खिलाफ जनता

UP Vidhansabha Chunav 2022 में सातवें चरण की वोटिंग 7 मार्च को है। वहीं भाजपा का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद चुनावी लहर उसके पक्ष में हो गयी है। इस बार वाराणसी की कुछ सीटों पर उसे विपक्ष से कड़ी चुनौती मिल रही है तो कुछ सीटों पर वर्तमान विधायक के प्रति स्थानीय जनता में आक्रोश है। लेकिन पीएम मोदी के आने से उसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है।

UP Assembly Elections 2022 में वाराणसी के मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन को लेकर पसोपेश में पड़ी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय दौरे के बाद विश्वास से इतनी लबरेज हो गयी है कि उसे इस बार भी जिले की सभी सीटों पर अपना ही कब्जा होते दिख रहा है। वर्ष 2017 में हुये विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने जिले की सभी आठ सीटों पर जीत हासिल की थी। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद इस बार भी उसमें यह आस जगी है कि वाराणसी दक्षिण, वाराणसी उत्तर, वाराणसी कैंट, रोहनिया, अजगरा और पिंडरा सीटों पर उसका प्रदर्शन पिछली बार की तरह ही रहेगा। प्रधानमंत्री ने जिले के तीन विधानसीटों पर अपना रोडशो किया था।

PM Modi in Varanasi during Road Show in Assembly Elections