नए सीएम की आज होगी ताजपोशी: एमपी मेंं 11 और छत्तीसगढ़ में 4 बजे, पीएम मोदी समेत ये लोग होंगे शामिल

मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पद की शपथ आज लेंगे। पीएम मोदी सहित कई नेता शामिल हो सकते है।

CM will take oath in Chhattisgarh and Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री की आज ताजपोशी होने वाली है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सुबह साढ़े 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं, छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय शाम 4 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों समारोह में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी ऩड्डा सहित कई नेताओं के शामिल होन की संभावना है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की सत्ता से कांग्रेस को बाहर कर दिया था तो वहीं मध्य प्रदेश में सरकार बरकरार रखी।