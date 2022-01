यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग का स्पेशल तोहफा, बढाई खर्च की लिमिट

लखनऊ Updated: January 08, 2022 04:59:29 pm

लखनऊ. Uttar Pradesh Assembly Election 2022 केंद्रीय चुनाव आयोग आज शाम 3.30 बजे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की चुनाव डेट का ऐलान किया। Dates For Assembly Elections In 5 States Announced केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार शाम 3.30 बजे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की चुनाव डेट का ऐलान किया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 सात चरणों में होगा। 10 फरवरी को पहले चरण के लिए वोट पड़ेंगे। 14 फरवरी को दूसरे चरण, 20 फरवरी को तीसरे चरण,23 फरवरी को चौथे चरण, 27 को पांचवे चरण, 3 मार्च को छठे चरण व 7 मार्च को सातवें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना होगी। अब यूपी विधानसभा चुनाव प्रत्याशी अपनी कमर कस लें और चुनाव प्रचार के लिए तैयार हो जाएं। पर चुनाव आयोग के इस नई गाइडलाइन का ख्याल रखें। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों की नई चुनावी खर्च सीमा की घोषणा की है। उम्मीदवार अब नई सीमा के तहत चुनावी खर्च कर सकेंगे। विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए प्रत्याशियों की खर्च सीमा को बढ़ा दिया गया है। नई सीमा के तहत अब प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में 40 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। पहले यह खर्च सीमा 28 लाख रुपए थी। नई खर्च सीमा इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भी लागू होगी। आयोग ने 2014 में खर्च की सीमा को बढ़ाया था। 2020 में इसमें 10 फीसदी की वृद्धि की थी।

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग का स्पेशल तोहफा, बढाई खर्च की लिमिट

लोकसभा चुनाव में खर्च कर सकेंगे 95 लाख चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च बढ़ाने का फैसला चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार किया गया है। लोक सभा चुनावों के लिए संशोधित खर्च सीमा अब बड़े राज्यों के लिए 95 लाख रुपए और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख रुपए होगी। पहले ये सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपए और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपए थी।

उच्चस्तरीय कमेटी गठित चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च को बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित की थी। जिसमें रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी हरीश कुमार, चुनाव आयोग के सेक्रेटरी जनरल उमेश सिन्हा, वरिष्ठ उप आयुक्त चंद्र भूषण कुमार ने सभी राजनीतिक दलों, राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ऑब्जर्वर्स सहित जनता से भी राय ली थी।

कमेटी ने सिफारिश की, आयोग ने माना समिति ने निष्कर्ष निकाला कि 2014 से 21 के बीच सात साल में मतदाताओं की संख्या 12.23 फीसदी बढ़ी है। महंगाई का ग्राफ यानी कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स भी 240 से बढ़कर 317 हो गया है। इसमें 32.08 फीसदी का इजाफा हुआ। इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने खर्च सीमा बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसपर चुनाव आयोग ने फैसला लिया।

यूपी विधानसभा कार्यकाल 15 मई तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Election 2022) की 403 सीटें हैं। 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव फरवरी से अप्रैल के बीच हो सकते हैं। 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 15 मई तक है।

एक नजर में यूपी चुनाव 2017 उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के लिए 403 सीटों पर चुनाव 11 फरवरी से 8 मार्च 2017 तक 7 चरणों में हुए थे। इनमें लगभग 61 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें 63 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं थीं, जबकि पुरुषों का प्रतिशत करीब 60 फीसदी रहा। चुनाव 2017 में भाजपा ने 312 सीटें जीती थी। और योगी आदित्यनाथ ने सीएम की बागडोर संभाली। सपा 54 सीट बसपा 19 सीट ही जीत पाई थी।

चुनाव आयोग की यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की खास बातें - ऑनलाइन भी नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार

- यूपी में 29 प्रतिशत वोटर पहली बार करेंगे वोट

- यूपी मे 40 लाख तक खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार

- 80 साल से अधिक उम्र वालों के लिए पोस्टल बॉक्स की सुविधा

- दिव्यांग भी पोस्टल बॉक्स के जरिए डाल सकेंगे वोट

- कोरोना प्रभावितों के लिए भी पोस्टल वोटिंग की सुविधा

- कोविड प्रोटॉकाल के तहत होगी वोटिंग

- 900 ऑब्जर्बर रखेंगे चुनाव प्रक्रिया पर नजर

- पांचों राज्यों में 18 करोड़ से ज्यादा वोटर डालेंगे वोट

- पांचों राज्यों की 690 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान

- पोलिंग बूथों की संख्या इस बार ज्यादा

- 16 फीसदी पोलिंग बूथ इस बढ़े हैं

- 2.15 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे

- 1620 पोलिंग बूथ पर तैनात होंगी सिर्फ महिला कर्मचारी

- सभी बूथों पर मौजूद रहेंगी बुनियादी सुविधाएं

- गैरकानूनी पैसे और शराब पर रहेगी कड़ी नजर

- बूथों पर मास्क और सेनेटाइजर की सुविधा रहेगी मौजूद

- सभी उम्मीदवारों के लिए सुविधा एप की सुविधा

- वोटिंग के लिए एक घंटे मिलेगा ज्यादा समय।

