UP Assembly Elections 2022: यूपी चुनाव के सन्दर्भ में आज से दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह, बीजेपी को मिलेगा जीत का मंत्र

UP Assembly Elections 2022 Amit Shah Coming to Varanasi for Meeting- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections 2022) की तैयारियों को लेकर यह अब तक की सबसे बड़ी बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में अमित शाह यूपी का एक्शन प्लान तैयार करेंगे।