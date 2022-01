Uttarakhand Assembly Elections 2022: दो दशक में पहली बार हरक सिंह रावत को नहीं मिला टिकट, जानें क्यों

उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए हरक सिंह रावत को टिकट न देना उसकी रणनीति का हिस्सा है। इस पार्टी ने एक तीर से दो निशाने से साधे हैं।

उत्तराखंड के अनुभवी राजनेता और मौसम विज्ञानी कहे जाने वाले पूर्व केन्द्रीय मंत्री हरक सिंह को दो दशक में पहली बार चुनावी दंगल से बाहर नजर या रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें अपनी आखिरी लिस्ट में भी शामिल नहीं किया है। हरक सिंह रावत जिस टिकट के कारण भाजपा से नाराज थे वो कांग्रेस में भी पूरी नहीं हो सकी है। हालांकि, उनकी बहु को कांग्रेस से टिकट मिल गया। इस पर हरक सिंह रावत ने कहा है कि वो इस बार चुनाव लड़ने के मूड में थे। परंतु क्या यही सच्चाई है? हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस की क्या योजना है? इसे समझने से पहले हरक सिंह रावत के बयान को भी देख लेते हैं।

